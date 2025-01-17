РФ атакувала припортову інфраструктуру Одещини

Внаслідок російської атаки є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку

Уночі, 17 січня, Росія атакувала Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Тривала напружена робота наших сил ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Кіпер зауважує, що внаслідок російської атаки є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку.

«На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одещини», – додає голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що на Київщині внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник. У хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Його госпіталізували до лікарні.

До слова, нині триває 1059-й день війни.