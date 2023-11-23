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Блекаут у Підмосков'ї, вибух у Кривому Розі: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блекаут у Підмосков'ї, вибух у Кривому Розі: головне за ніч
У Підмосков'ї через вибух на електропідстанції знеструмлено кілька населених пунктів
фото: скріншот

У ніч проти 23 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунав вибух

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. У місті Литкаріно Московської області пролунав вибух, унаслідок чого у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 листопада, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибух у Кривому Розі

У ніч проти 23 листопада у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. Про це повідомляє «Суспільне».

«У Кривому Розі пролунав звук вибуху», – йдеться у повідомленні.

Раніше у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку та закликали мешканців Кривого Рогу перебувати в укриттях.

Офіційної інформації про причини вибуху наразі немає.

США передали нову допомогу Україні для фіксації воєнних злочинів РФ

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі, які планують використовувати під час реєстрації воєнних злочинів РФ. Про це повідомляє Національна поліція України.

Слідчі з Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей отримали вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту BR6 Toyota Hilux.

«Працівники слідчих підрозділів цих регіонів фіксують воєнні злочини Росії та збирають доказову базу під постійними обстрілами країни-агресора. Тож передані автомобілі суттєво посилять безпеку поліцейських під час проведення слідчих дій», – йдеться у заяві.

Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей заявив, що Вашингтон надає допомогу, але вона не зрівняється з тим, що роблять українці.

Президент Чехії повідомив, за який термін Росія може відновити свою боєздатність

Президент Чехії, Петр Павел вважає, що Росія може повністю відновити свою військову боєздатність протягом шести років. Про це повідомляє Ceske Noviny.

За словами президента Чехії, кінцеві строки за які може відновитись РФ будуть залежати від результатів війни в Україні. Однак за його даними, РФ має знадобитись не менше п'яти-семи років для відновлення боєздатності.

«З іншого боку, в розрахунку є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від того, яким буде результат конфлікту в Україні», – сказав він.

Петр Павел також зауважив, що наразі НАТО розглядає Росію як основну загрозу в Європі. У ЄС готуються до можливого «конфлікту високої інтенсивності» на континенті.

Слід відзначити, що раніше подібні терміни були названі німецькими аналітиками. За їх думкою, російському диктатору Володимиру Путіну може знадобитись до шести років, щоб відновити армію та напасти на НАТО.

Блекаут у Підмосков'ї

У ніч проти 23 листопада у місті Литкаріно Московської області пролунав вибух, унаслідок чого у Підмосков'ї знеструмлено кілька населених пунктів. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що близько першої години ночі місцеві жителі почули яскравий спалах з боку підстанції, після чого в Литкарівському окрузі вимкнулося все світло. На місці вибуху почалася пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, було знеструмлено кілька населених пунктів Підмосков'я.

Стало відомо, коли розпочнеться звільнення ізраїльських заручників

Звільнення заручників із Сектора Гази розпочнеться не раніше п'ятниці. Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

Представник ХАМАСу, Мусса Абу Марзук, раніше заявив, що угода набуде чинності о 10 годині ранку в четвер. Високопоставлений ізраїльський чиновник на умовах анонімності підтвердив цю інформацію кілька годин потому.

Однак Ханегбі у своїй останній заяві сказав, що «переговори про звільнення наших заручників постійно просуваються».

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Теги: пожежа вибух росія українці поліція Вашингтон Петр Павел

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