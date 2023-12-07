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Вбивство Киви. Слідчий комітет РФ повідомив нові деталі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вбивство Киви. Слідчий комітет РФ повідомив нові деталі
Киву застрелили під час прогулянки територією парку
фото: glavcom.ua

З місця події вилучено дві пістолетні гільзи

На тілі ліквідованого ексдепутата і зрадника Іллі Киви було виявлено два кульові вогнепальні поранення. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ по Московській області.

«На тілі загиблого виявлено два кульові вогнепальні поранення», – йдеться у публікації

Вбивство Киви. Слідчий комітет РФ повідомив нові деталі фото 1

Слідчий комітет РФ додав, що слідчі вже оглянули місце події, вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

«Також проведено огляд автомобіля потерпілого та готельний номер, у якому він проживав останні місяці», – зазначили у відомстві.

На даний момент призначено низку експертиз. Кримінальну справу за фактом вбивства Киви вже передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії по Московській області.

Нагадаємо, тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.

Також у мережі з'явилося перше відео з місця ліквідації зрадника України, екснардепа Іллі Киви. Слідчий комітет РФ підтвердив смерть екснардепа-зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Наразі проводять огляд місця події, вживають заходів для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вбивства, дано доручення оперативним службам, відпрацьовують усі можливі версії події.

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Теги: росія розслідування Ілля Кива поранення

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