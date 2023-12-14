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Держдеп вказав на прорахунки планів Путіна щодо України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держдеп вказав на прорахунки планів Путіна щодо України
У Держдепі вважають, щоПутін нарешті зізнався, що хоче пережити Захід, але він помиляється
фото з відкритих джерел

Метью Міллер: «Ми вважаємо, що йому не вдасться пережити Захід і пережити Сполучені Штати Америки»

Російський диктатор Володимир Путін чи не вперше підтвердив, що розраховує пережити Захід й вичекати, коли союзники України втомляться надавати їй допомогу. Але таке рішення господаря Кремля є помилковим. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає «Укрінформ».

«Ви чули, що президент Путін, я думаю, вперше підтвердив те, про що говорили ми. Ви чули, як ми казали від початку цієї кампанії, що Володимир Путін робить ставку на те, що він зможе пережити Захід і що Захід ослабне, Захід припинить підтримувати Україну», – зазначив Міллер.

Речник Держдепу нагадав, що американська сторона оцінювала підходи Кремля саме в такий спосіб, і в четвер Путін практично зізнався, що зробив ставку саме на це. «Ми вважаємо цю ставку помилковою. І ми вважаємо, що йому не вдасться пережити Захід і пережити Сполучені Штати Америки. І тепер Конгрес Сполучених Штатів має довести це», – зауважив речник зовнішньополітичного відомства США.

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін вперше за два роки поспілкувався з росіянами у традиційному форматі підсумкової пресконференції. Захід пройшов у Гостинному дворі у Москві. 

Раніше представник Держдепартаменту США Меттью Міллер висловив переконання, що у Конгресі переважає підтримка подальшої допомоги Україні, і це питання буде ухвалене під час голосування.

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Теги: путін президент диктатор США

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