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Глава Єврокомісії прибула із восьмим візитом до Києва: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Глава Єврокомісії прибула із восьмим візитом до Києва: деталі
Про приїзд голови Європейської комісії стало відомо ще вчора, 19 вересня
фото: x.com/vonderleyen

Фон дер Ляєн наголосила, що прибула, аби обговорити підтримку Європи

Сьогодні, 20 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула із візитом до України. У соцмережі Х вона зазначила, що це її восьмий візит до Києва.

«Мій восьмий візит до Києва припав на початок опалювального сезону, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру», – зазначила євродепутатка.

Фон дер Ляєн наголосила, що прибула, аби обговорити підтримку Європи.

«Ми допоможемо Україні в її мужніх зусиллях. Від готовності до зими до оборони, до вступу та прогресу у сфері позик G7», – підсумувала посадовиця.

Про приїзд голови Європейської комісії стало відомо ще вчора.

Нагадаємо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий склад Єврокомісії. Декілька політиків серед 27 членів комісії обійматимуть ключові для України посади. 

Як повідомлялося, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. 

Також стало відомо, що Європейська комісія виділить ще близько 160 млн євро для допомоги енергетичній системі України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем.

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Теги: росія Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн соцмережі

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