Кім Чен Ин вслід за Путіним почав лякати світ ядерною зброєю
КНДР планує перетворитись на ядерну наддержаву
Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Слова лідера КНДР передає видання Reuters.
Під час своєї промови в університеті, опублікованої державним агентством KCNA, глава держави зробив важливу заяву. Він зазначив, що не планує нападати на Південну Корею, проте попередив, що у разі агресії з боку ворога, північнокорейські військові застосують усі доступні засоби, включаючи ядерну зброю.
«Якщо ворог спробує застосувати силу проти нашої країни», – підкреслив лідер Північної Кореї, маючи наувазі, що КНДР завдасть удару у відповідь в такому випадку.
Кім також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.
Ці заяви викликали занепокоєння серед міжнародної спільноти, оскільки ядерні амбіції Пхеньяна вже давно є причиною санкцій та дипломатичних конфліктів. Кім Чен Ин також підкреслив, що Північна Корея продовжить зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема в контексті розвитку ядерних технологій, що викликає занепокоєння сусідів і світових лідерів.
Аналітики зазначають, що Пхеньян використовує ядерні погрози як засіб тиску на Сполучені Штати та їхніх союзників у регіоні, зокрема Південну Корею і Японію.
Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам.
До слова, у п’ятницю Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї.
Нагадаємо, недавно на Донеччині загинули офіцери з КНДР.
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