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Кім Чен Ин вслід за Путіним почав лякати світ ядерною зброєю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Кім Чен Ин вслід за Путіним почав лякати світ ядерною зброєю
КНДР погрожує ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

КНДР планує перетворитись на ядерну наддержаву

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин вслід за Володимиром Путіним заявив, що його країна готова застосувати будь-яке озброєння, в тому числі і ядерне, щоб захистити свою країну. Слова лідера КНДР передає видання Reuters.

Під час своєї промови в університеті, опублікованої державним агентством KCNA, глава держави зробив важливу заяву. Він зазначив, що не планує нападати на Південну Корею, проте попередив, що у разі агресії з боку ворога, північнокорейські військові застосують усі доступні засоби, включаючи ядерну зброю.

«Якщо ворог спробує застосувати силу проти нашої країни», – підкреслив лідер Північної Кореї, маючи наувазі, що КНДР завдасть удару у відповідь в такому випадку.

Кім також наголосив на необхідності суттєвого зміцнення обороноздатності своєї країни. Північна Корея не має наміру першою нападати, але залишає за собою право на використання ядерних засобів у разі загрози з боку ворогів.

Ці заяви викликали занепокоєння серед міжнародної спільноти, оскільки ядерні амбіції Пхеньяна вже давно є причиною санкцій та дипломатичних конфліктів. Кім Чен Ин також підкреслив, що Північна Корея продовжить зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема в контексті розвитку ядерних технологій, що викликає занепокоєння сусідів і світових лідерів.

Аналітики зазначають, що Пхеньян використовує ядерні погрози як засіб тиску на Сполучені Штати та їхніх союзників у регіоні, зокрема Південну Корею і Японію.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея приведе свою ядерну зброю до бойової готовності, щоб протистояти загрозливим для країни ядерним державам. 

До слова, у п’ятницю Північна Корея запустила близько 320 повітряних куль зі сміттям у бік Південної Кореї, повідомили військові Південної Кореї.

Нагадаємо, недавно на Донеччині загинули офіцери з КНДР

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Теги: військові Північна Корея озброєння диктатор ворог погрози

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