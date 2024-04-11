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На США чекає теракт, як у «Крокусі»? Заява ФБР

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На США чекає теракт, як у «Крокусі»? Заява ФБР
Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що зараз виникло багато загроз громадській та національній безпеці
фото: AP

Американські офіційні особи давно стурбовані небезпекою можливої атаки, здійсненої окремою людиною або невеликою групою

Федеральне бюро розслідувань США стурбоване можливістю скоординованої терористичної атаки в країні, подібної до тієї, що відбулася у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол» минулого місяця. Про це йдеться в тексті виступу директора ФБР Крістофера Рея на засіданні Палати представників, пише Reuters.

«Мені важко уявити собі – впродовж усієї моєї роботи в правоохоронних органах – час, коли так багато загроз громадській та національній безпеці виникало б одночасно», – заявив Рей.

За його словами, дедалі більше занепокоєння викликає можливість скоординованої атаки у США, подібної до атаки, що відбулася у концертному залі «Крокус Сіті Хол» в Росії.

Американські офіційні особи давно стурбовані небезпекою можливої атаки, здійсненої окремою людиною або невеликою групою, у звʼязку з настроями, що посилилися в контексті війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням «Хамас», визнаного терористичним у США та ЄС, пише «Голос Америки».

Рей прагне переконати законодавців продовжити термін дії програми спостереження за підозрюваними, який спливає цього місяця. Деякі зміни в цій програмі були заблоковані 10 квітня в Палаті представників. Частина законодавців від обох партій стверджує, що запропоновані заходи недостатньо обмежують повноваження уряду в цій сфері.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».

До слова, Сполучені Штати Америки попереджали Росію про підготовку теракту в Москві. До того ж про те, що це відбудеться саме у «Крокус Сіті Хол».

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Теги: ФБР США теракт

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