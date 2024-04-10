Кремль хоче «повісити» теракт в Crocus на голову СБУ – джерела

Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту

Кремль може повісити теракт у «Крокусі» на голову Служби безпеки України Василя Малюка. Про це повідомляють джерела «Главкома».

«Росіяни хочуть «повісити» теракт у «Crocus City Hall» на Голову СБУ Василя Малюка і оголосити його «головним терористом». Також він визначений в Кремлі ціллю №1. Про це свідчать дані українських спецслужб», – повідомляють джерела.

Також зазначається, що Путін не може пробачити СБУ два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був «приурочений» до дня народження російського диктатора, а також атаки морських дронів Sea Baby на кораблі РФ. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні.

Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, «випадково» знайдуть ще й «візитки Малюка».

Нагадаємо, російські слідчі продовжують розкручувати версію про нібито «український слід» у теракті в «Крокусі». Не навівши жодних доказів, Слідчий комітет заявив, що «в результаті роботи із затриманими терористами» та вивченні їхніх гаджетів «отримані докази їхнього зв'язку з українськими націоналістами».

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, як його команда перший раз підривала Кримський міст у жовтні 2022 року. Втемну було використано багатьох росіян. За його словами, для того, щоб непомітно довезти 21 тонну гексогену до мосту, співробітники СБУ обмотали вибухівку пакувальною плівкою. Рулони такої плівки, за легендою спецоперації, і мала офіційно перевозити вантажівка.

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