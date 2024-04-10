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Нафтопереробний завод в Орську оголосив форс-мажор

Ірина Міллер
glavcom.ua
Нафтопереробний завод в Орську оголосив форс-мажор
«Фортеінвест» повідомляє про зупинення відвантаження всіх нафтопродуктів з НПЗ
фото з відкритих джерел

«Орскнафтооргсинтез» здатний переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти на рік

Компанія «Фортеінвест», яка є власницею нафтопереробного заводу «Орскнафтооргсинтез» в Орську, оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього НПЗ через паводок. про це йдеться в документі, копію якого має Reuters, повідомляє The Moscow Times.

У цьому документі «Фортеінвест» повідомляє про настання форс-мажору та зупинення відвантаження всіх нафтопродуктів з НПЗ.

«Фортеінвест» поки що не відповіла на запит про коментар. 

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«Орскнафтооргсинтез», який здатний переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти на рік, призупинив роботу через паводок у неділю. Ще у понеділок «Фортеінвест» повідомляв, що продовжує відвантаження палива зі своїх резервуарів.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня. Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води. 
Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

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За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

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Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

Теги: росія нафтопродукти паводок

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