Відновлення «Охматдиту». Шмигаль повідомив нові деталі

За словами Шмигаля, фінансування збору коштів для відновлення дитячої лікарні здійснювалося через три основні рахунки

Для контролю за використанням зібраних коштів на відновлення «Охматдиту» була сформована наглядова рада

У національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» розпочалася експертиза пошкоджень перед початком тендерних процедур для відновлення будівлі. Експертиза має завершитися протягом одного місяця, після чого почнеться підготовка до проведення тендерів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на панельній дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність».

Фінансування збору коштів для відновлення лікарні здійснювалося через три основні рахунки: державний рахунок лікарні, платформу United24, та рахунок благодійного фонду «Охматдит». Зокрема, саме скандал з благодійним фондом призвів до необхідності забезпечення прозорості в управлінні коштами.

Як відомо, для контролю за використанням зібраних коштів була сформована наглядова рада, до складу якої увійшли 15 осіб.

«Сім – представники міжнародних донорів. І вісім представників – це фактично громадянське суспільство: пацієнтські організації, організації громадянського суспільства… Станом на сьогодні проводиться експертиза пошкоджень – це важливо, щоб зрозуміти, що сталося, дуже складне обладнання. Протягом одного місяця буде завершено експертизу, після цього буде ухвалено рішення щодо тендерів та подальших кроків», – повідомив він.

Зазначимо, 27 серпня проходить панельна дискусія в межах форуму «Україна 2024. Незалежність». У ній беруть участь та відповідають на питання журналістів: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, голова Верховної Ради України Стефанчук Руслан, генеральний прокурор Андрій Костін та міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, благодійна організація «Благодійний фонд «Охматдит – здорове дитинство» не планує переказувати 378 млн грн, які збиралися на відбудову установи, на рахунок НДСЛ «Охматдит».

На сайті благодійного фонду вказано, що всі зібрані гроші залишаться на його рахунках. Він готовий оплатити будь-яку нагальну потребу лікарні: медичне обладнання чи відновлення будівель, пошкоджених унаслідок російської атаки, «та за весь час ми не отримали від лікарні Охматдит жодного листа про будь-яку подібну цільову потребу».

Як повідомлялося, за процесом відновлення зруйнованої російськими ракетами дитячої лікарні «Охматдит» у Києві відтепер буде стежити спеціальна Рада з контролю.

Раніше Ляшко повідомив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

До слова, 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.