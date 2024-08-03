Блискуче спецоперація Путіна: росіян поміняли на росіян

Про російських опозиціонерів, які так сильно люблять Путіна

Схоже, що Путіну вдалося в цьому обміні з обох сторін поміняти росіян, що прекрасно працюють на його режим. Яшин, Пивоваров і Кара-Мурза вже взялися адвокатувати режим Путіна і краще за Небензю підтримувати його стабільність боротьбою проти санкцій.

Знайдіть, чим це відрізняється від того, що Лавров, Небензя і сам Путін говорять?

Андрій Пивоваров: ослабить санкции, именно те, которые касаются простых людей.

Володимир Кара-Мурза: Мы видим очень часто, что санкции западных демократических стран оказываются направленными уже не против режима Путина и против конкретных преступников в высших рядах режима Путина, а против всей страны, против всех российских граждан. И это крайне несправедливо и контрпродуктивно.ї