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МВС планує запустити платформу для збору інформації про безвісти зниклих

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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МВС планує запустити платформу для збору інформації про безвісти зниклих
Платформа стане важливим інструментом для розміщення всієї необхідної інформації для швидкого пошуку
фото з відкритих джерел

Основною метою є забезпечення швидкого обміну даними та створення ефективних каналів комунікації між родинами, рідні яких зникли безвісти

На сайті МВС хочуть створити Єдину інформаційну платформу з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уповноваженого з питань зниклих безвісти Артура Добросердова.

За словами Добросердова, платформа стане важливим інструментом для розміщення всієї необхідної інформації, що допоможе прискорити процес розшуку та покращити комунікацію.

«Основною метою є забезпечення якнайшвидшого обміну даними та створення ефективних каналів комунікації між родинами, рідні яких зникли безвісти, громадськими організаціями, які ви представляєте, та органами, які уповноважені на облік і розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – зазначив Добросердов.

Уповноважений з питань зниклих безвісти каже, що завдяки спільним зусиллям можна:

  • налагодити зв’язок з родинами, рідні яких зникли безвісти, та організаціями, які представляють їх інтереси;
  • спільно проводити важливі зустрічі та заходи для підтримки таких родин;
  • координувати зусилля для розшуку зниклих безвісти військовослужбовців.

МВС закликає об’єднання родин зниклих безвісти військових та громадські організації долучитися до ініціативи та надати наступну інформацію:

  • назву вашого об’єднання чи громадської організації (повідомити повну назву організації та код ЄДРПОУ (за наявності);
  • контактні дані координаторів (бажано мінімум двох);
  • причини створення об’єднання чи громадської організації та питання якими опікується об’єднання (організація);
  • час утворення об’єднання чи громадської організації, кількість родин-учасників, номер військового формування (частини, бригади) яке представляє об’єднання чи організація;
  • фото координаторів та логотип/банер об’єднання (якщо є);
  • актуальні контактні дані об’єднання (телефон, електронна пошта, посилання на групи в соціальних мережах, месенджерах, сайти тощо). Усі дані надсилати до Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин (Секретаріату уповноваженого) МВС на електронну адресу: [email protected].

Нагадаємо, рідні зниклих безвісти за особливих обставин мають змогу отримати відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Повідомляється, що відповідну постанову, що усунула юридичну колізію, прийняв Уряд за ініціативи МВС.

Відомо, що раніше для отримання відстрочки необхідно було отримати рішення суду щодо визнання особи зниклою безвісти. Однак, правова процедура ухвалення такого рішення судом чинним законодавством не передбачена. Натомість, рідним потрібно буде отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти.

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Теги: МВС війна Україна розшук

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