Головна Думки вголос Ольга Васильєва
search button user button menu button
Ольга Васильєва Редакторка

Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови

glavcom.ua
«Українці, на відміну від росіян, не вживали непристойних слів при жінках та дітях»
фото з відкритих джерел

«Більшість матюків, які ми чуємо і вживаємо, – це запозичення з російської мови»

Моє інтервʼю «Главкому» підірвало не тільки захисників російської мови в Україні, а й сексистів-мізогінів (через фемінітиви) та псевдоінтелектуалів – захисників матюків, які буцімто не російські, а наші. Хоча ці «інтелектуали» не здатні відрізнити матюк від лайливого слова. Про це далі.

Спочатку наведу уривок з інтервʼю:

«Більшість матюків, які ми чуємо і вживаємо, – це запозичення з російської мови. Українцям притаманно вживати прокльони. Вони бувають злі, а бувають добрі, смішні. Наприклад, злий прокльон – це «кров би тебе нагла залляла»: тобто, побажання померти не своєю смертю. Серед інших таких – «нужда б вас побила». Є смішні прокльони: «щоб тобі курка на ногу наступила» або «щоб тобі булька з носа вискочила». Прокльони більш притаманні українському мисленню, бо українець за своєю натурою добрий. (З інтервʼю вилучено фразу «Злі прокльони вживає, коли йому добряче допекли» і вийшло нелогічно: добрий, але кляне – О. В.). Вживання назв геніталій у лайці характерне для росіян. Українська нація загалом цнотлива. З погляду етнолінгвістики це може бути пов'язано з тим, що ми ніколи не були загарбниками. Мови народів-колонізаторів більш зухвалі, тому що ці народи чинили насильство над іншими. Наприклад, в англійській та іспанській мовах є слова, які не мають відповідників в українській: dominatrix і dominadora – слова, які сьогодні перекочували в субкультуру БДСМ. А в нас тільки цнотливе «пані», яке не зовсім передає значення…»

Про цнотливість української нації згадувала ще професорка Леся Ставицька (кращої і масштабнішої праці, ніж її «Українська мова без табу» ніхто не написав): «Українці, на відміну від росіян, не вживали непристойних слів при жінках та дітях. Росіяни ментально інші, планка табуйованості цих слів для них завжди була нижчою». Власне, зараз у телефонних перехопленнях росіян чуємо, як вони в розмовах з матерями та дружинами замінюють половину слів назвами геніталій.

Сьогодні один «знавець» (із закритими коментарями на ФБ) узявся критикувати мої тези і запитав: «Чому в Шевченковому записнику є малюнок із підписом «В Перепьяти на ями копалы там хуямы», і як він свідчить про зросійщеність Великого Кобзаря?».

Відповідаю йому тут: а хто вам сказав, що Шевченко вжив матюк? Це натягування сови на глобус і намагання видати рядки з сороміцької пісні за матюк.

Читаємо знову в Лесі Ставицької: «Не все обсценне є лайливим і не все лайливе є обсценним. Обсценні вислови можуть уживатися не в складі власне лайки («х*й просциш» або приказки на зразок «не виділа п*зда гвоздя та й думає, що то х*й»)». Слово х*й стає матюком у відповідному контексті. У наведеному контексті воно не є матюком, бо немає погрози, образи, висловлення зверхності тощо.

То х*й, п*зда, бл*дь і їб*ти – українські матюки? Це не матюки, а лайливі слова прасловʼянського походження, і їх реально чотири штуки + похідні (дехто зараховує сюди ще два – муд*к і м*нда). А вже матюки (обсценні формули) типу «йди на/х*й» і «й*б твою мать» – російського походження.

Леся Ставицька пише: «За Б. Успенським, російський мат становить собою імпліковане богохульство, приховане під вуаллю сексуальної термінології; первісно він становив священну дохристиянську формулу, звернену до язичницьких богів і «матері-землі». Минуло багато віків, перш ніж акцент змістився з «матері-землі» на матір опонента. Мат – це чоловічий обсценний код в аспекті його закріплености за суто маскулінною магічною мисливсько-войовничою територією з домінантним на ній образом пса-вовка».

Я не мала наміру вживати жодних лайливих слів, коли давала інтервʼю, тому зробила акцент саме на прокльонах (добрих і злих), які реально є нашою фольклорною особливістю. Бо ще не вистачало мені таких заголовків: «Редакторка Васильєва вчить українців матюкатися». Хоча наші журналісти були б щасливі таке записати.

Леся Ставицька слушно підсумовує: «Справедливе незадоволення викликає якраз загрозливе зростання лихослівʼя. Проте це тільки зовнішній вияв глибших деструктивних процесів, як-от культурне здичавіння, «плебеїзація» країни, показник фрустрованости суспільства, його тривожности, агресивности. Інвектива у такому суспільстві – своєрідний засіб соціяльної афіляції людей, «заряджених» негативно. Припинити цю катастрофу здатна гуманізація суспільної психології».

Читайте також: Філологиня Ольга Васильєва: Російськомовним в Україні бути соромно
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці українська мова Ольга Васильєва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Чому досі ми не здатні витягнути цю війну без волонтерів?»
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
Сьогодні, 14:02
Наслідки підриву Каховської ГЕС ще довго відчуватимуть в Україні
Конференція ООН зі зміни клімату: Україна покаже масштаб екологічних наслідків від війни та плани зеленого відновлення
29 листопада, 18:06
ДП «Документ» обмінює та відновлює посвідчення водія у Мілані
Українці можуть обміняти чи відновити водійське посвідчення ще в одній країні
28 листопада, 04:13
Середній розмір мікрокредиту у третьому кварталі – 4985 грн
Ексміністр економіки б'є на сполох: українці «полізли» у мікрокредити
23 листопада, 21:08
Багато змін щодо українців запровадять вже наступного року
Чотири країни ЄС скоротять допомогу українським біженцям
16 листопада, 08:29
Президент України Володимир Зеленський
«У Путіна є дуже цинічна мета». Зеленський розповів про плани ворога
14 листопада, 22:42
Згідно з прогнозом Україну накриють тумани
Очікується погіршення погодних умов: Рятувальники звернулися до водіїв
9 листопада, 20:09
Посол України у Польщі Василь Зварич: «Нам не треба нікого підштовхувати до повернення. Українці, які втекли сюди від війни, мріють повернутися додому»
Посол України у Польщі: Завдання повертати військовозобов’язаних немає інтерв'ю
8 листопада, 10:30
У Бельгії одна доросла людина може отримувати щомісяця €1140
Понад €1 тис. у місяць: у яких країнах Європи українці отримують найвищі соцвиплати
7 листопада, 14:26

Ольга Васильєва

Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
Інтерв'ю «Главкому», що розлютило захисників російської мови
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?
Звідки в Україні взялися Тані, Лєни, Свєти, Саші, Паші і Аркаші?
Шановні російськомовні, я вас не розумію!
Шановні російськомовні, я вас не розумію!

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
51K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
16K
Церкви допомагають українським біженцям у Німеччині, але є нюанс
11K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
9391
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
8581
У Кривому Розі лунали вибухи: Вілкул звернувся до містян

Новини

Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Сьогодні, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09
Українські захисники стримують ворога на сімох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:49

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua