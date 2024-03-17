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Олексій Копитько Експерт та блогер

Кремль злякався акції «полудень проти Путіна»?

glavcom.ua
Акція росопозиції по суті додає легітимності фарсу з продовженням Путіна і має максимально неадекватний вигляд
фото з відкритих джерел

«Ні в кого не було сумнівів, чим цей сакральний балаган із шаманами, ведмедями і рядженими закінчиться»

1. Повідомлення про затримання в РФ людей за написи в бюлетенях, які порочать, – це не ідіотизм і не знищення ілюзії таємниці голосування. Це прямий недвозначний сигнал: ми дізнаємося, як ви голосували, тому без пустощів. Тих, хто сподівався таємно висловити протест, стане менше. Протестуватимуть удома.

2. У шизофренічної з нашої точки зору акції російської опозиції «полудень проти Путіна» може бути цілком раціональне обґрунтування. Так, акція по суті додає легітимності фарсу з продовженням Путіна і має максимально неадекватний вигляд. Але ситуація з «виборами» була відіграна ще до початку процесу. Ні в кого не було сумнівів, чим цей сакральний балаган із шаманами, ведмедями і рядженими закінчиться.

А тепер припустимо, що є якийсь зовнішній спостерігач, який ухвалює рішення на майбутнє – інвестувати в тих, хто називає себе опозицією, чи ні. Логічне прохання з його боку: у Вільнюсі ви всі дуже переконливі, а покажіть, що ви можете на землі в Росії. «Вибори» – нормальний привід візуалізувати присутність. Не дарма алкоміньйон Путіна пропонує розцінювати зеленку в урнах як держзраду. Це показує, що Кремль бачить такий ракурс і може інтерпретувати полуденну акцію і всі акти протесту на дільницях як сигнали західним опонентам.

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Теги: путін протест вибори в Росії росіяни

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Олексій Копитько

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