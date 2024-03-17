Віцепрезидент МОК назвав кількість росіян, які можуть взяти участь в Олімпіаді

У МОК очікують, що на Олімпіаді зможуть виступити близько 40 росіян

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року

Віце-президент МОК Джон Коутс заявив, що на Олімпійських іграх зможуть виступити близько 40 росіян.

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«Питання в тому, скільки з них там буде, тому що вони не братимуть участі у командних видах спорту і не представлятимуть Росію. Очевидно, деякі спортсмени можуть відмовитися від участі. Можливо, я не правий, але мені здається, що участь в Олімпіаді візьмуть близько 40 російських спортсменів», – сказав Коутс.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

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Нагадаємо, понад 200 українських атлетів підписали відкритий лист до президента Франції Емманюеля Макрона, пані мера Парижа Анн Ідальго, міністерки спорту Франції Амелі Удеа-Кастері та до голови Оргкомітету Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 Тоні Естанге.

Спортсмени просять заблокувати можливість росіянам, які підтримують війну, брати участь в Олімпійських іграх у Парижі.