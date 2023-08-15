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Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
Наслідки нічної атаки на Львів
фото з відкритих джерел

Ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону

Цієї ночі росіяни масово атакували Україну ракетами повітряного та морського базування. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 з 24 повітряних цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Куди саме намагалися поцілити (росіяни – «Главком») ми про це публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, чи можливо військові об'єкти. Про наслідки вже будуть повідомляти очільники ОВА. Тому що ця інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки», – сказав Ігнат.

Ворог застосував крилаті ракети повітряного та морського базування. Літаки Ту-22МЗ з двох аеродромів базування «Шайковка» і «Моздок» завдали ударів ракетами Х-22 по Донецькій області, в район міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспійського моря. Літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101, Х-555. Близько 20 ракет були випущені зі стратегічної авіації.

«По всій території нашої країни фактично працювала ППО, в тих областях, де був маршрут слідування ракет. І якщо додамо «Калібри» з Чорного моря, то нам вдалося збити з 24 крилатих ракет 16. На жаль, не вдалося знищити ракети Х-22. Як знаєте, ці ракети атакують по балістичній траєкторії», – розповів речник.

Крім того, було зафіксовано пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином противник продовжує запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.

Також Ігнат зазначив, що Х-555, Х-101 і «Калібр» – це типовий набір ракет, які російські війська використовують для ударів. Цього разу «Шахедів» не було.

«Ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману. Зрештою Повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання, що нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступі до наших кордонів», – наголосив речник.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок.

Теги: ракета війна ЗСУ окупанти

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