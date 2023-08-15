Повітряні сили пояснили особливість нічної атаки
Ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону
Цієї ночі росіяни масово атакували Україну ракетами повітряного та морського базування. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 16 з 24 повітряних цілей. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
«Куди саме намагалися поцілити (росіяни – «Главком») ми про це публічно не говоримо. Ми можемо говорити по областях, об'єкти критичної інфраструктури, чи можливо військові об'єкти. Про наслідки вже будуть повідомляти очільники ОВА. Тому що ця інформація є чутливою і ворог може зробити певні висновки», – сказав Ігнат.
Ворог застосував крилаті ракети повітряного та морського базування. Літаки Ту-22МЗ з двох аеродромів базування «Шайковка» і «Моздок» завдали ударів ракетами Х-22 по Донецькій області, в район міста Краматорськ. Далі були пуски з Каспійського моря. Літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101, Х-555. Близько 20 ракет були випущені зі стратегічної авіації.
«По всій території нашої країни фактично працювала ППО, в тих областях, де був маршрут слідування ракет. І якщо додамо «Калібри» з Чорного моря, то нам вдалося збити з 24 крилатих ракет 16. На жаль, не вдалося знищити ракети Х-22. Як знаєте, ці ракети атакують по балістичній траєкторії», – розповів речник.
Крім того, було зафіксовано пуски ракет С-300 або ж С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях. Таким чином противник продовжує запускати зенітні керовані ракети по балістичній траєкторії.
Також Ігнат зазначив, що Х-555, Х-101 і «Калібр» – це типовий набір ракет, які російські війська використовують для ударів. Цього разу «Шахедів» не було.
«Ворог програмує маршрути ракети, щоб заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману. Зрештою Повітряні сили готові до таких речей. Єдине питання, що нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступі до наших кордонів», – наголосив речник.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.
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Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.
У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.
На Прикарпатті внаслідок ракетної атаки пошкоджено жиловий будинок.
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