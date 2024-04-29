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Євросоюз перевірить Facebook та Instagram через російську дезінформацію – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз перевірить Facebook та Instagram через російську дезінформацію – FT
ЄС вважає, що Meta не намагається зупинити широке розповсюдження політичної реклами
фото з відкритих джерел

Комісія має розпочати розслідування на основі звіту, надісланого компанією Meta про те, як вона справляється з дезінформаційними ризиками

Брюссель має намір розпочати перевірку соцмережі Facebook та Instagram, через занепокоєння, що компанія Meta робить замало для протидії російській дезінформації, напередодні євровиборів. Про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела.

Регулятори ЄС підозрюють, що модерація Meta не заходить достатньо далеко, щоб зупинити широке розповсюдження політичної реклами, яка ризикує підірвати виборчий процес у Європейському Союзі. Як очікується, Європейська комісія заявить про це у понеділок, повідомили двоє людей, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що у своїй заяві Єврокомісія не буде виокремлювати Росію, а лише згадає про маніпуляції з інформацією з боку іноземних суб'єктів.

Чиновники ЄС також побоюються, що механізм компанії, який дозволяє користувачам позначати незаконний контент, не є достатньо доступним або зручним для користувачів, щоб відповідати Закону ЄС про цифрові послуги (DMA) – знаковому законодавчому акту блоку, призначеному для контролю за контентом в Інтернеті.

Комісія має розпочати розслідування на основі звіту, надісланого компанією Meta у вересні, про те, як вона справляється з дезінформаційними ризиками на своїй платформі, а також на основі власної оцінки ЄС.

Нагадаємо, проросійські націоналістичні партії отримують високі результати у Франції, Німеччині та інших країнах, тому Кремль зацікавлений у посиленні своїх меседжів. Зокрема, йдеться про фейк, що через два роки після повномасштабного вторгнення бажання Заходу надавати допомогу Києву начебто зменшується.

Віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова, яка працює з дезінформацією, попередила, що на червневі вибори до Європейського парламенту обрушиться «лавина дезінформації», включаючи фейкові відео, покликані підірвати довіру людей до голосування. Вона наголосила, що необхідні «особливі зусилля», аби захистити голосування в ЄС від збільшення використання нових технологій і потенційних «прихованих маніпуляцій та іноземного втручання, особливо з боку Кремля».

Як раніше повідомлялося, російська дезінформація швидко переорієнтувалася і трансформувалася під нові реалії. Вона опанувала соціальні мережі, формує мережі блогерів, лідерів громадських думок. Отож, щоб ефективно боротися з нею потрібно розробляти чіткі проукраїнські меседжі та просувати їх як для західної аудиторії, так і для внутрішньої. Таку думку висловила заступниця головного редактора фактчекінгового порталу StopFake Вікторія Романюк.

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Теги: росія вибори Європейський союз Facebook Instagram дезінформація

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