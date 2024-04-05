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Олексій Копитько Експерт та блогер

Офіційні втрати росіян. Які регіони постраждали найбільше

glavcom.ua
Публічна інформація про втрати в РФ точно регулюється
фото з відкритих джерел

Група «Інформаційний спротив» продовжує фіксувати імена російських солдатів, яких у самій Росії публічно поховали або визнали вбитими

Станом на 1 квітня в базі 49802 людини, за якими є повні дані, і приблизно 650 точно вбитих, але де є якісь різночитання за місцем народження/служби/поховання.

Нагадую, це – наймінімальніші залізобетонно підтверджені втрати вбитими, які бачать у самій Росії. За нашими оцінками – це десь чверть від безповоротних втрат російської армії, без ОРДЛО, але з Кримом.

В абсолютних цифрах лідери за регіонами:

  • Краснодарський край – 2544
  • Свердловська область – 1752
  • Башкортостан – 1730
  • Челябінська область – 1413
  • Татарстан – 1412

Тенденції:

Москва і Пітер, як і раніше, воюють на мінімалках.

Після закінчення епопеї з вагнеравцями (яких масово ховали в Краснодарському краї) динаміка в регіоні пішла на спад. Основні втрати – Поволжя, Сибір, Урал.

Почали особливо стежити за Татарстаном. Щодо цієї республіки у нас у країні багато ілюзій. Де-факто Татарстан є одним із головних бенефіціарів війни. Останні кілька місяців є момент, який я не можу однозначно пояснити.

Ще восени був серйозний розрив у публічно визнаних втратах між Башкортостаном і Татарстаном. За однакової кількості населення. Цьому було пояснення – нездорове завзяття гауляйтера Башкирії Радія Хабірова.

Публічна інформація про втрати в РФ точно регулюється. Так ось кілька місяців тому Татарстан почав показувати більше втрат. Лобова гіпотеза – щоб уникнути роздратування в Башкирії (підкреслюю – ми говоримо про цифри, які бачать у самій Росії).

Але реальною причиною може бути інша: місцева еліта почала відправляти на війну більше земляків, щоб залучити в регіон більше федеральних ресурсів. Грубо – вони платять кров'ю за можливість збирати шахеди. Ціна невелика – профіт величезний. І безпечно. Було (для порівняння – у Кадирова інша тактика; він отримує данину з федерального центру, наймає за ці гроші мешканців інших регіонів у «чеченські підрозділи», а за поставку цих військ отримує право грабувати тимчасово окуповані території).

Після нещодавнього візиту БПЛА в Єлабугу і Нижньокамськ історія заграла новими фарбами.

Багато хто вже бачив репліку вождя Татарстану, що на ППО розраховувати не варто, підприємства повинні захищатися самі. У республіці багато великих сучасних заводів. Якщо їх почнуть діставати, райдужна картина різко зміниться.

Ні в які відцентрові рухи Казані на даному етапі я не вірю – вони шикарно почуваються в Росії і будуть заробляти на війні до останнього. Постараюся зробити пост з приводу того, а які бонуси перебування в РФ є для регіонів. Дозволяє враховувати більше чинників.

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Джерело
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Теги: ОРДЛО окуповані території Сибір втрати ворог росіяни

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