Російський губернатор отримав ножове поранення у живіт: з`явилися нові деталі

Мотиви злочинця поки невідомі

4 квітня губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав ножове поранення у живіт від Алєксандра Биданова, після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями. Чоловіку «сказав голос у голові» це зробити. Про це повідомляє ТАСС.

Лікарі оцінюють стан Андрія Чібіса як тяжкий після годинної операції.

губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав ножове поранення у живіт

Під час затримання співробітники Росгвардії поранили нападника в ногу.

Правоохоронці повідомили, що 42-річного нападника звуть – Алєксандр Биданов, працівник залізниці. За даними медичних служб, він не перебував на обліку у психоневрологічному диспансері.

Пропагандисти стверджують, що чоловіку ударити ножем чиновника йому «сказав голос у голові».

Алєксандр Биданов напав на губернатора Мурманської області РФ

Російські правоохоронці зазначили, що жодних вимог під час нападу Биданов не висловлював, мотиви злочинця поки невідомі.

Російські ЗМІ, пишуть, що нападник нібито приймає серйозні препарати через сильний біль у спині. За інформацією пропагандистів, декілька препаратів чоловік вжив перед виходом з дому того ввечері.

Родичі чоловіка зазначають, що він не мав ознак психічних розладів, голосів він не чув, на обліках не перебував. Що сталося не розуміють.

Депутат Державної думи Федеральних зборів Росії Леонід Слуцький зазначив, що, мовляв, «подібними методами діють українські неонацисти», не підкріплюючи свої слова жодними доказами.

Зазначимо, що у грудні 2022 року ЄС ввів санкції проти Андрія Чібіса у зв’язку з російським вторгненням в Україну. З подібних причин він також потрапив під санкції Сполученим Королівством і Швейцарією у 2022 році, а також Сполученими Штатами, Австралією та Новою Зеландією у 2023 році.

Нагадаємо, що 4 квітня губернатор Мурманської області РФ Андрій Чібіс отримав поранення у живіт після зустрічі в Апатитах з місцевими жителями.

Після нападу губернатор самостійно дійшов машини. Наразі він перебуває в Апатитсько-Кіровській центральній міській лікарні. Подробиці про його стан здоров'я невідомі.