До проєкту «Хочу жить» протягом війни звернулось більше 40 тис. росіян

Державний проєкт «Хочу жить» отримав більше 40 тис. заявок від російських військових та цивільних громадян

За два роки з моменту запуску державний проєкт «Хочу жить» отримав 40 157 звернень від росіян, і ця кількість продовжує зростати, незважаючи на всю протидію з боку російських спецслужб. Про це повідомляє Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон «Хочу жить» в Телеграм.

«Незалежно від ситуації на лінії бойового зіткнення, операції з евакуації російських військовослужбовців, які добровільно здалися, через лінію фронту не припиняються і стабільно проводяться нашими оперативниками. У середньому кожні 2 дні ми виводимо на українську сторону представників ЗС РФ», – ідеться в повідомленні.

Проєкт «Хочу жить» – це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання загинути.

«Конфіденційність гарантується. Ви будете оформлені як той, хто потрапив у полон у бою, і ви станете для «Батьківщини» одним із тисяч військовополонених. Тільки на відміну від них, ви зможете залишитися в Україні. Вас не включатимуть до списків на обмін, доки ви самі цього не попросите. Ви зможете пересидіти війну в нормальних умовах, а не в російській в'язниці або безглуздо загинути на фронті, а потім повернуться додому», – зауважили в Єдиному центрі прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна серйозно стурбована триваючою протиправною діяльністю Росії із використанням «Африканського корпусу» та інших найманців із африканських країн.

Нагадаємо, раніше українське ГУР заявляло, що найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії РФ у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у штурмах.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська сторона активно вербує іноземців. Переважно це вихідці із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та достойну оплату за їхні воєнні злочини проти українського народу. Однак, за словами пресслужби Головного управління розвідки МО України, більшість найманців із Сирії вже ніколи не повернуться додому.