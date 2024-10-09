Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

До проєкту «Хочу жить» протягом війни звернулось більше 40 тис. росіян

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До проєкту «Хочу жить» протягом війни звернулось більше 40 тис. росіян
Росіяни активно звертаються до проєкту «Хочу жить»
фото з відкритих джерел

Державний проєкт «Хочу жить» отримав більше 40 тис. заявок від російських військових та цивільних громадян  

За два роки з моменту запуску державний проєкт «Хочу жить» отримав 40 157 звернень від росіян, і ця кількість продовжує зростати, незважаючи на всю протидію з боку російських спецслужб. Про це повідомляє Єдиний центр прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон «Хочу жить» в Телеграм.

«Незалежно від ситуації на лінії бойового зіткнення, операції з евакуації російських військовослужбовців, які добровільно здалися, через лінію фронту не припиняються і стабільно проводяться нашими оперативниками. У середньому кожні 2 дні ми виводимо на українську сторону представників ЗС РФ», – ідеться в повідомленні.

Проєкт «Хочу жить» – це гарантія збереження життя тих росіян, яких кремлівський режим ставить перед вибором: померти під вогнем українських військових або бути обнуленим своїми ж за небажання загинути.

«Конфіденційність гарантується. Ви будете оформлені як той, хто потрапив у полон у бою, і ви станете для «Батьківщини» одним із тисяч військовополонених. Тільки на відміну від них, ви зможете залишитися в Україні. Вас не включатимуть до списків на обмін, доки ви самі цього не попросите. Ви зможете пересидіти війну в нормальних умовах, а не в російській в'язниці або безглуздо загинути на фронті, а потім повернуться додому», – зауважили в Єдиному центрі прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна серйозно стурбована триваючою протиправною діяльністю Росії із використанням «Африканського корпусу» та інших найманців із африканських країн. 

Нагадаємо, раніше українське ГУР заявляло, що найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії РФ у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у штурмах. 

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська сторона активно вербує іноземців. Переважно це вихідці із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та достойну оплату за їхні воєнні злочини проти українського народу. Однак, за словами пресслужби Головного управління розвідки МО України, більшість найманців із Сирії вже ніколи не повернуться додому.

Читайте також:

Теги: путін полон Україна обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ГУР та МЗС України повернули з Лівану 179 особи, серед яких 134 громадянина України
Україна евакуювала 134 своїх громадян з Лівану
2 жовтня, 03:27
У документальному фільмі «Персона» розкрили багатогранність та феноменальність особистості Михайла Поплавського
До 75-річчя Михайла Поплавського вийшов документальний фільм
1 жовтня, 18:25
РФ мобілізуватиме чоловіків віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі
Путін підписав указ про призов до війська понад 130 тис. осіб
30 вересня, 12:59
Понад півтори тисячі паломників прибули в Умань
Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
23 вересня, 16:10
Олексій Мігрін отримав сьогодні нову посаду
Уряд призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
17 вересня, 16:38
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни?
Кейс Смілянського та «Укрпошти». Що коїться з державним майном під час війни? Боротьба за власність
16 вересня, 20:35
За словами представника українського оборонного відомства, Україна не планує займати нові території в Курській області
Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT
16 вересня, 15:19
Повністю пожовкло листя – осінь буде тривати довго
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 вересня, 00:05
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті в саміті БРІКС
Сі Цзіньпін збирається в гості до Путіна: названа мета візиту
14 вересня, 05:52

Події в Україні

Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області, є жертви
Окупанти завдали 377 ударів по Запорізькій області, є жертви
Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники
Росіяни обстріляли геріатричний центр під Херсоном, поранені медпрацівники
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
До проєкту «Хочу жить» протягом війни звернулось більше 40 тис. росіян
До проєкту «Хочу жить» протягом війни звернулось більше 40 тис. росіян
Росії бракує коштів на війну. Центр протидії інформації пояснив, що робитиме Путін в 2025 році
Росії бракує коштів на війну. Центр протидії інформації пояснив, що робитиме Путін в 2025 році
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 жовтня: ситуація на фронті
30K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 жовтня 2024
18K
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців

Новини

Можливе перенесення «Рамштайн», атака дронів на Єйськ та переговори на Близькому Сході: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
По всій території без опадів: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua