США запровадили санкції проти РФ через фінансові операції з Північною Кореєю

Організації сприяли і підтримували зусилля для створення незаконних платіжних механізмів між Росією та КНДР

Сполучені Штати Америки застосували санкції до деяких банків і компаній, пов'язаних із Росією та Північною Кореєю. Про це йдеться на сайті американського Міністерства фінансів.

У переліку – MRB Bank із Південної Осетії, TSMRBank і його віцепрезидент Дмитро Нікулін, «Банк «Російська фінансова корпорація», Timer Bank і компанія Stroytreyd – загалом п'ять юридичних і одна фізична особа.

Організації сприяли і підтримували зусилля для створення незаконних платіжних механізмів між Росією та КНДР. Вони допомагали обом державам ухилятися від санкцій.

Незаконні фінансові схеми організували дві північнокорейські державні організації – Foreign Trade Bank (FTB) та Korea Kwangson Banking Corporation (KKBC). Наприклад, FTB – головний валютний банк КНДР, який перебуває під санкціями США. FTB є основним банком обміну іноземної валюти Північної Кореї і має життєво важливе значення для незаконних фінансових мереж, які КНДР використовує для фінансування своїх програм зброї масового знищення і балістичних ракет.

У схемі російського центробанку MRB Bank у Південній Осетії діяв як довірена особа TSMRBank для встановлення таємних банківських відносин з FTB.

Нікулін сприяв переказу готівки з FTB через TSMRBank до MRB. Для цього він організував відкриття кореспондентських рахунків для FTB та KKBC у MRB та координував дії з представниками Північної Кореї, щоб забезпечити доставку мільйонів доларів та рублів банкнотами на рахунки FTB та KKBC у MRB.

У межах окремої схеми наприкінці 2023 року «Банк «Російська фінансова корпорація» (RFC) працював із FTB над створенням московської компанії Stroytreyd для отримання заморожених коштів КНДР, які зберігаються в неіснуючих російських банках. Timer Bank переказав мільйони доларів у Stroytreyd, які призначалися для FTB.

Нагадаємо, Російська Федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю.

До слова, один із найбільших західних банків на російському ринку, американський Сitibank, який входив до топ-20 у РФ за розміром активів, оголосив про завершення роботи.