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Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія та КНР проявляють військову активність в Арктиці – США уважно стежать
Військова активність РФ та Китаю в Арктиці посилюється
фото з відкритих джерел

Китай та Росія активно співпрацюють в Арктиці

США ретельно спостерігають за співпрацею між Росією та Китаєм в Арктиці і вважають недавню військову активність обох країн у цьому регіоні «тривожним сигналом». Про це в інтерв'ю Reuters повідомив посол з особливих доручень США у справах Арктики Майкл Сфрага.

«Той факт, що вони співпрацюють в Арктиці, привертає нашу увагу», – сказав дипломат.

За його словами, американська сторона пильно й ретельно відстежує взаємодію Росії та Китаю, а також розвиток подій у цьому регіоні.

Сфрага зазначив, що те, як «часто й глибоко» ці дві країни взаємодіяли у військовій сфері в Арктиці останнім часом, надсилає «тривожні сигнали».

Посол зазначив, що спільний проліт російських і китайських бомбардувальників біля берегів Аляски в липні, а також наявність кораблів берегової охорони Росії та Китаю в Беринговій протоці в жовтні викликали занепокоєння. Він підкреслив: хоча ці події відбувалися в міжнародних водах і відповідали міжнародному праву, проліт бомбардувальників поблизу Аляски викликав тривогу щодо безпеки США.

«Ми дійсно повинні зосередитися на безпеці, зміцнюючи наші альянси та взаємну оборону. Аляска та північноамериканська Арктика є західним флангом НАТО, тому нам слід розглядати Арктику в цьому контексті», – зазначив Сфрага.

Як відомо, США та Росія належать до восьми країн, які мають територію в багатій на ресурси Арктиці. Китай називає себе «приарктичною» державою і хоче створити «Полярний шовковий шлях» в Арктиці, який передбачатиме нові маршрути судноплавства, оскільки полярний льодовиковий покрив відступає з підвищенням глобальної температури.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай не вбачає загроз у поглибленні співпраці, зокрема й військової, між Росією і Північною Кореєю та вважає, що ці дві країни мають право самостійно вирішувати, яким чином розвивати свої відносини. 

До слова, Російська Федерація дозволила виробникам електроніки, окремим членам Торгово-промислової палати та кільком банкам в експериментальному правовому режимі розраховуватися криптовалютою за товари з Китаю. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зауважимо, що голова КНР Сі Цзіньпін запевнив російського диктатора Володимира Путіна в готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ, а також спільно з Росією робити внесок у підтримання стабільності на планеті.

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Теги: росія Китай посол Арктика Сі Цзіньпін Аляска США

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