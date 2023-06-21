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Ростислав Павленко Народний депутат України

Кремль грає у «протистояння нервів». Ядерна загроза зростає

glavcom.ua
Путін більше не має варіантів для підвищення ставок
фото з відкритих джерел

Світ зараз має нагоду донести серйозність наслідків до московського керівництва. Щоб воно повірило

Президент США Байден заявив, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї «реальна». Він наголосив, що вже робив прогнози, які справдились – попри те, що у їх реальність не вірили. Для американської аудиторії навів приклад обміління річки Колорадо – хоча нам ближчий приклад щодо попереджень про російське вторгнення (у яке відмовлялися вірити поціновувачі «шашликів у травні»).

Це означає, що москва зробила якісь кроки, які насторожили систему спостереження. Застосування ядерної зброї – доволі складний процес, всі етапи якого щільно відстежуються іншими членами «ядерного клубу». Усіма засобами. Ще з часів «холодної війни».

Такі кроки, найімовірніше, повʼязані із перевезенням ядерних зарядів до Білорусі. Адже москва таки наважилась «у червні-липні», як і погрожувала, розмістити тактичні заряди поза своєю територією.

Для перевезення заряди треба вилучити з місць зберігання, транспортувати… все це ускладнює моніторинг і контроль. Як маневри часто приховують підготовку до війни, перевезення створює зручнішу нагоду для використання зброї. До того, як світ дізнається і зможе запобігти.

У такому разі залишиться сподіватись на ППО.

Вона вже найближчим часом має бути посилена.

Однак реалізацію такого сценарію ще можна відвернути. Часто московити грають у «протистояння нервів» – але відступають, коли бачать неминучі для себе негативні наслідки.

Візит держсекретаря США Блінкена до Китаю мав наслідком підтвердження ненадання Пекіном збройної допомоги москві – і посилення тиску для незастосування ядерної зброї та погроз нею.

Крім власне ядерної зброї, московити мають ще один важіль ядерного шантажу: Запорізьку АЕС. Хоча фахівці кажуть, що реактори ВВЕР, на відміну від «чорнобильських» РБМК, дуже важко довести до катастрофи – але москва на видумкі хітра. Підрив греблі Каховської ГЕС це показує. На жаль, реакція світу не створила у путіна і його поплічників враження, що вони за екоцид заплатять.

Вереск пропагандистів про «брудну бомбу», поновлений останнім часом, наводить на думки про підготовку терористичних сценаріїв.

Подібне ми чули восени минулого року, коли ЗСУ стрімко звільняли території, і москва теж заходилась погрожувати світу.

Тоді їхні голови охолодили і безкомпромісна позиція Заходу, і заяви Китаю та Індії. Ніхто в «ядерному клубі» не зацікавлений у розгортанні ядерного безумства.

Наслідки для росії будуть катастрофічні. Повна блокада рф (до якої готувалися весь минулий рік, витісняючи москву з критичних ринків). Безлімітна допомога Україні. Участь сил НАТО у звільненні української території. Фізичне знищення усіх, причетних до застосування ядерної зброї. Якщо «ескалація», якої побоюється світ, станеться – росія має бути зупинена будь-якими засобами.

Це – тема окремої розмови.

Світ зараз має нагоду донести серйозність наслідків до московського керівництва. Щоб воно повірило.

І далі буде!

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Теги: путін ядерна зброя шантаж

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Ростислав Павленко

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