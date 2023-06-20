Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

«Брудна бомба» в брудних головах

glavcom.ua
Росія вкотре цинічно бреше про ядерну загрозу з боку України
колаж: 24 канал

МАГАТЕ підтвердило, що ніхто в Україні жодної «брудної бомби» не виготовляв і не виготовляє

До речі, 19 червня той самий Наришкін в інтерв’ю «Російській газеті» «втратив» вже «десятки та сотні українських дипломатів», які за його словами, «відмовляються повертатися на батьківщину, не бажаючи мати нічого спільного з київським режимом».

Звісно жодних прізвищ не згадав. Проте «скинув» на інформаційне поле бою нову «брудну бомбу», заявивши, що «партія «опроміненого палива» була таємно відправлена з Рівненської АЕС для заховання у сховищі відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі». Наришкін вважає, що це «підозріло».

«Брудна бомба» в брудних головах фото 1

Насправді, у транспортуванні відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на зберігання чи переробку в зону ЧАЕС немає нічого екстраординарного. Там є відповідне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), про що повідомляв Енергоатом України.

Це сертифікована МАГАТЕ автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання ВЯП з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Раніше воно вивозилося до РФ (це щороку коштувало Україні близько $200 млн). Київ вирішив остаточно відмовитися від вивезення ВЯП зі своїх АЕС до Росії за рік до повномасштабного вторгнення – у лютому 2021-го.

Що саме здалося «підозрілим» Наришкіну, незрозуміло. Можливо, він вважає, що його мали попередити?

Звичайно, можна було б вчергове посміятися над відсутністю свіжих ідей у «креативної команди» російських розвідників. Адже та спливає в інформаційному просторі переважно з двох приводів. Перший: так зване «польське питання» (Наришкін регулярно переконує, що поляки прагнуть захопити західні області України). Друге: та сама «брудна бомба». Голова МАГАТЕ Гроссі ще в січні вказав Наришкіну на його брехню. Але ось знову.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов у телефонних розмовах з іноземними медіа запевняли, що Україна нібито готує провокації із застосуванням «брудної бомби».

Мета, на їхню думку, в тому аби звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.

Тоді була вигадана ціла історія про те, як «під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану».

МЗС України навіть було змушене запросити інспекторів МАГАТЕ відвідати перераховані росіянами ядерні об’єкти, щоб пересвідчитися, що ці заяви – дезінформація. МАГАТЕ підтвердило, що ніхто в Україні жодної «брудної бомби» не виготовляв і не виготовляє.

«Єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ», – прокоментував тоді президент Зеленський.

Офіційна Любляна заявила, що фотографії, які МО РФ надало як «докази» виготовлення в Україні «брудної бомби» насправді зроблені у сховищі радіоактивних відходів у Словенії ще у 2010 році.

Після такого ляпаса тема «української брудної бомби» з офіційних вуст РФ трохи затихла. І ось все почалося знову.

Крім відвертої фейковості, яка супроводжувала цю історію раніше, її нинішня поява свідчить про те, що в Кремлі є запит на подібну маячню. Для чого? Цілком можливо (через поразки на фронті) – для обґрунтування нанесення так званого превентивного удару або проведення «операції під чужим прапором». Мовляв, нас примусили до цього.

Після підриву Каховської ГЕС для Путіна вже немає «червоних ліній». А для її чергового перетинання є захоплена в заручники Запорізька АЕС з усіма відповідними ядернопаливними інгредієнтами та персоналом.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ядерна зброя Енергоатом МАГАТЕ Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Токаєв не бачить потреби вступати до Союзної держави Росії та Білорусі
Президент Казахстану покепкував з пропозиції Лукашенка
29 травня, 12:19
Президент України Володимир Зеленський
Кожен російський теракт збільшує суму репарацій, які РФ виплатить – звернення Зеленського
7 червня, 00:15
Запасу палива дизель-генераторів вистачить на десять діб
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки
22 травня, 09:40
Будівництво Чигиринської АЕС зупинив Чорнобиль і спровокований катастрофою тиск громадськості. Проєкт на Черкащині повністю був зупинений 1989 року
Українська енергетика виходить на Орбіту Енергобезпека
12 червня, 16:35
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
Росіяни готують імітацію удару по ЗАЕС: розвідка розкрила деталі провокації
26 травня, 21:12
Голова МАГАТЕ запевнив, що води, яка перекачується на станцію основним маршрутом, має вистачити на кілька днів
Голова МАГАТЕ незабаром відвідає Запорізьку АЕС: деталі
6 червня, 13:41
ЗАЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
Росіяни замінували Запорізьку АЕС по периметру
9 червня, 06:58
Експлуатація інших енергоблоків ВП «ЗАЕС» також обмежена станом «холодний зупин»
Останній енергоблок ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину»
9 червня, 20:23
Іван Плачков
Скасування граничних цін на електроенергію дасть поштовх для розвитку енергетики – екс-міністр
16 червня, 17:43

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

«Брудна бомба» в брудних головах
«Брудна бомба» в брудних головах
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців
Навіщо Росія стріляла в африканських миротворців
Росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями». Чому це незаконно
Росіяни почали ростовське судилище над полоненими «азовцями». Чому це незаконно
У Москві пропонують ядерний удар по «умовній Познані»
У Москві пропонують ядерний удар по «умовній Познані»
Як пропагандистка Симоньян увімкнула задню і що з того вийшло
Як пропагандистка Симоньян увімкнула задню і що з того вийшло
Атака дронів на Москву. У Путіна паніка
Атака дронів на Москву. У Путіна паніка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Нове фото Залужного вразило соцмережі. Головнокомандувач ЗСУ вдягнув цікавий значок
42K
У Львові та області пролунали вибухи (оновлено)
35K
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
29K
Запорізька АЕС: скільки часу до трагедії? Інтерв’ю з президентом «Енергоатома»
18K
Військовослужбовиці отримали нову форму: який вона має вигляд
12K
Свекруха проти невістки, донька проти мачухи. Чому родичі загиблих воїнів масово штурмують суди

Новини

Атака на столицю, Данія збільшує військову допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:46
Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по позиціях противника – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 06:35
ЗСУ просуваються під Бахмутом та атакують ворожі позиції – ISW
Сьогодні, 05:11
У багатьох регіонах – дощі і грози: прогноз погоди на 20 червня
Сьогодні, 05:04
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту