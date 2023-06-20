«Брудна бомба» в брудних головах

МАГАТЕ підтвердило, що ніхто в Україні жодної «брудної бомби» не виготовляв і не виготовляє

До речі, 19 червня той самий Наришкін в інтерв’ю «Російській газеті» «втратив» вже «десятки та сотні українських дипломатів», які за його словами, «відмовляються повертатися на батьківщину, не бажаючи мати нічого спільного з київським режимом».

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Звісно жодних прізвищ не згадав. Проте «скинув» на інформаційне поле бою нову «брудну бомбу», заявивши, що «партія «опроміненого палива» була таємно відправлена з Рівненської АЕС для заховання у сховищі відпрацьованого ядерного палива в Чорнобилі». Наришкін вважає, що це «підозріло».

Насправді, у транспортуванні відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на зберігання чи переробку в зону ЧАЕС немає нічого екстраординарного. Там є відповідне Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), про що повідомляв Енергоатом України.

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Це сертифікована МАГАТЕ автономна ядерна установка, призначена для тривалого зберігання ВЯП з Південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Раніше воно вивозилося до РФ (це щороку коштувало Україні близько $200 млн). Київ вирішив остаточно відмовитися від вивезення ВЯП зі своїх АЕС до Росії за рік до повномасштабного вторгнення – у лютому 2021-го.

Що саме здалося «підозрілим» Наришкіну, незрозуміло. Можливо, він вважає, що його мали попередити?

Звичайно, можна було б вчергове посміятися над відсутністю свіжих ідей у «креативної команди» російських розвідників. Адже та спливає в інформаційному просторі переважно з двох приводів. Перший: так зване «польське питання» (Наришкін регулярно переконує, що поляки прагнуть захопити західні області України). Друге: та сама «брудна бомба». Голова МАГАТЕ Гроссі ще в січні вказав Наришкіну на його брехню. Але ось знову.

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Нагадаємо, у жовтні минулого року Шойгу та начальник Генштабу ЗС РФ Герасимов у телефонних розмовах з іноземними медіа запевняли, що Україна нібито готує провокації із застосуванням «брудної бомби».

Мета, на їхню думку, в тому аби звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви.

Тоді була вигадана ціла історія про те, як «під керівництвом західних кураторів Київ уже розпочав практичну реалізацію цього плану».

МЗС України навіть було змушене запросити інспекторів МАГАТЕ відвідати перераховані росіянами ядерні об’єкти, щоб пересвідчитися, що ці заяви – дезінформація. МАГАТЕ підтвердило, що ніхто в Україні жодної «брудної бомби» не виготовляв і не виготовляє.

«Єдине, що є брудне в нашому регіоні зараз – це голови тих у Москві, хто, на жаль, захопив контроль над російською державою й тероризує Україну та весь світ», – прокоментував тоді президент Зеленський.

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Офіційна Любляна заявила, що фотографії, які МО РФ надало як «докази» виготовлення в Україні «брудної бомби» насправді зроблені у сховищі радіоактивних відходів у Словенії ще у 2010 році.

Після такого ляпаса тема «української брудної бомби» з офіційних вуст РФ трохи затихла. І ось все почалося знову.

Крім відвертої фейковості, яка супроводжувала цю історію раніше, її нинішня поява свідчить про те, що в Кремлі є запит на подібну маячню. Для чого? Цілком можливо (через поразки на фронті) – для обґрунтування нанесення так званого превентивного удару або проведення «операції під чужим прапором». Мовляв, нас примусили до цього.

Після підриву Каховської ГЕС для Путіна вже немає «червоних ліній». А для її чергового перетинання є захоплена в заручники Запорізька АЕС з усіма відповідними ядернопаливними інгредієнтами та персоналом.