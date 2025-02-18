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Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оновлення даних про власника житла у комунальних службах: кому це варто робити
Неактуальні дані про кількість осіб, що проживають у квартирі можуть вплинути на стан нарахувань за особовим рахунком
фото: depositphotos.com

Власник або користувач житла може змінитись згідно з договором купівлі-продажу, дарування, ордера, договору оренди тощо

Комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) нагадує, що в разі зміни власника або користувача житловим приміщенням новому власнику або користувачу необхідно звернутися до ЦКС для актуалізації даних щодо особового рахунка. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

Зокрема, пояснили у КМДА, власник або користувач може змінитись згідно з договором купівлі-продажу, дарування, ордера, договору оренди тощо. Водночас попередній власник особового рахунку також може припинити дію своїх договірних відносин із виконавцями житлово-комунальних послуг, не чекаючи звернення нового власника.

Оновлення інформації потрібне і в разі виявлення некоректних даних на онлайн-ресурсах щодо прізвища власника, кількості зареєстрованих, номера телефону, електронної пошти та інших даних, що впливають на стан нарахувань за особовим рахунком.

Своєчасна актуалізація забезпечує власнику швидку комунікацію у вирішенні житлово-комунальних питань, отримання доступу до онлайн-сервісів, оперативне інформування, зокрема про оновлення рахунків, своєчасність передачі показань і повірки квартирних лічильників тощо.

Для актуалізації даних про нового власника особового рахунку або внесення інших змін споживачі можуть звернутися на особистий прийом у сервісному центрі (є попередній запис через «Електронну чергу»), а також через дистанційні канали: месенджер у Facebook, Skype/Telegram (нікнейми у таблиці), отримати консультацію за телефонами Call-центру: (044) 247-40-40, (044) 247-40-40, 099-247-40-40 (Vodafone), 093-247-40-40 (Lifecell), 096-247-40-40 (Kyivstar).  

Нагадаємо, у 2025 році в Україні почала діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики. На забезпечення програми пільг і субсидій у державному бюджеті передбачено 42,3 млрд грн.

До слова, в Україні змінився порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.

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Теги: Київ комуналка послуги

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