Головна Київ Новини
search button user button menu button

Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)
До ліквідації займання, окрім ДСНС, залучені працівники пожежної охорони ДСП «Північна пуща»
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі в лісових масивах. Наразі до гасіння вогню залучено понад 200 рятувальників та близько 60 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

До ліквідації займання, окрім ДСНС, залучені працівники пожежної охорони ДСП «Північна пуща». Аби пожежні машини могли дістатися до осередків вогню, за допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розчищають шляхи. Також у лісі прокладають мінералізовані смуги, які стримують поширення полум'я.

Роботу пожежників ускладнює аномальна спека – температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50°C.

27 фото
На весь екран
Роботу пожежників ускладнює аномальна спека – температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50°C.
фото: ДСНС Київщини

У ДСНС заспокоюють: радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється. За результатами регулярних вимірювань, його показники наразі перебувають у межах норми.

Нагадаємо, тільки 13 травня було ліквідовано пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня. Рятувальники проливали окремі осередки тління торфу на площі близько 2 гектарів. Під час цієї пожежі вогонь охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося остаточно ліквідувати.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Внаслідок масованої атаки російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі. Займання зафіксували на території Опачицького та Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника. Частину загоряння сьогодні, 15 травня, ліквідували

Теги: пожежа ДСНС Чорнобильська зона Київщина ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У будинку культури зібралися понад 500 громадян, які одноголосно підтримали рішення
На Київщині велика релігійна громада одноголосно підтримала перехід до ПЦУ
31 травня, 19:36
Розглядається питання евакуації мешканців найближчих будинків
У Дагестані після вибухів спалахнув газопровід поблизу АЗС: відео масштабної пожежі
9 червня, 20:41
Правоохоронці затримали працівника ТЦК «на гарячому»
Вимагав хабар у матері солдата: поліція затримала працівника Білоцерківського ТЦК
9 червня, 14:56
«За» проголосували 269 народних депутатів
Зарплати поліцейських та рятувальників зростуть. Рада підтримала законопроєкт
10 червня, 12:41
Суд визнав 42-річного жителя області винним у двох тяжких злочинах та призначив йому максимальне покарання
На Київщині важкохворий чоловік отримав 10 років ув’язнення: деталі справи
10 червня, 18:45
Ліквідація пожежі на місці влучання російського дрона на Київщині 11 червня 2026 року
Удар по Бориспільщині: ліквідація пожежі на інфраструктурному об'єкті триває (фото)
12 червня, 01:29
Пожежа у приміщенні кав’ярні «Зернятко»
Пожежа на Броварщині: у Березані вранці спалахнула кав'ярня «Зернятко» (фото)
17 червня, 17:49
Таврійська ТЕЦ у Криму потрапила під атаку БпЛА
В окупованому Криму атаковано ТЕЦ
20 червня, 02:05
Інформації про загиблих та травмованих не надходило
На Полтавщині ліквідовано пожежу на промисловому об’єкті (фото)
25 червня, 06:19

Новини

На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
На Київщині 23-річний чоловік загинув у погребі через ураження струмом
Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)
Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 30 червня – 5 липня (адреси)
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 30 червня – 5 липня (адреси)
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
Зелена зона замість кіосків: як змінився простір біля метро «Тараса Шевченка» (фото)
На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
На Обухівщині автомобіль BMW збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
Ексчиновник Київської ОДА отримав три роки тюрми за махінації з грантами ЄС для переселенців
Ексчиновник Київської ОДА отримав три роки тюрми за махінації з грантами ЄС для переселенців

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
Вчора, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua