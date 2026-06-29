Спека під 50°C та сотні рятувальників: у Чорнобильській зоні триває гасіння пожежі (фото)

Радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється

У Чорнобильській зоні відчуження триває ліквідація пожежі в лісових масивах. Наразі до гасіння вогню залучено понад 200 рятувальників та близько 60 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

До ліквідації займання, окрім ДСНС, залучені працівники пожежної охорони ДСП «Північна пуща». Аби пожежні машини могли дістатися до осередків вогню, за допомогою важкої інженерної техніки рятувальники розчищають шляхи. Також у лісі прокладають мінералізовані смуги, які стримують поширення полум'я.

Роботу пожежників ускладнює аномальна спека – температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50°C.

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Роботу пожежників ускладнює аномальна спека – температура безпосередньо в осередках горіння місцями сягає близько 50°C. фото: ДСНС Київщини

У ДСНС заспокоюють: радіаційний фон у зоні проведення робіт постійно контролюється. За результатами регулярних вимірювань, його показники наразі перебувають у межах норми.

Нагадаємо, тільки 13 травня було ліквідовано пожежу на території Чорнобильського заповідника, яка спалахнула 8 травня. Рятувальники проливали окремі осередки тління торфу на площі близько 2 гектарів. Під час цієї пожежі вогонь охопив 1200 гектарів площі. 10 травня пожежу було локалізовано, а увечері 12 травня її вдалося остаточно ліквідувати.

У ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Внаслідок масованої атаки російських безпілотників типу «Герань-2» виникли пожежі. Займання зафіксували на території Опачицького та Корогодського ПНДВ Чорнобильського заповідника. Частину загоряння сьогодні, 15 травня, ліквідували.