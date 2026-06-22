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Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2026
Президент підписав закон №4908-ІХ
фото: Офіс президента

Закон передбачає збільшення видатків на грошове забезпечення військових та розвиток озброєння

Верховна Рада отримала підписаний президентом Володимиром Зеленським закон щодо фінансування сектору безпеки і оборони та внесення змін до державного бюджету на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«Закон №4908-ІХ передбачає збільшення видатків на грошове забезпечення військовослужбовців та розвиток озброєння, зокрема, за рахунок залучення масштабної зовнішньої допомоги від ЄС», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що документ збільшує видатки на сектор безпеки та оборони на 1,56 трлн грн, переважно за рахунок фінансової допомоги (Ukraine Support Loan) від ЄС. Крім того, передбачено додаткове фінансування з резервного фонду: зокрема, 559,1 млн грн спрямують на потреби енергетичного сектору.

Нагадаємо, у грудні 2025 року президент України підписав закон про державний бюджет на 2026 рік. Більшу частину видатків спрямовано на фінансування Сил оборони.

Згодом у травні 2026 року уряд підготував зміни до державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони. «Це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом €90 млрд на 2026-2027 роки. Цього року очікуємо €45 млрд підтримки, з яких €31,8 млрд на оборону та безпеку держави, ще €13,2 млрд – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні», – пояснила голова уряду.

Як повідомлялося, 10 червня Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зміни до держбюджету на 2026 рік. «За» проголосувало 242 народні депутати.

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Теги: Верховна Рада Держбюджет Володимир Зеленський

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