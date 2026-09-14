У Фастові чоловік упав у погріб і опинився в пастці: довелося кликати рятувальників

Від госпіталізації та медичної допомоги врятований фастівчанин відмовився

У Фастові на Київщині місцевий житель потрапив у пастку, впавши в погріб. Самостійно вибратися з ями чоловік не зміг, тому на місце події довелося викликати рятувальників. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Інцидент стався увечері 13 вересня на вулиці Соборній. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 19:26. За викликом терміново виїхав черговий караул 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши на місце, надзвичайники з'ясували, що постраждалий перебуває в ямі при свідомості. За допомогою підручних засобів чоловіка успішно підняли на поверхню.

Від госпіталізації та медичної допомоги врятований фастівчанин відмовився фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Від госпіталізації та медичної допомоги фастівчанин відмовився. До рятувальної операції залучали чотирьох рятувальників та одну одиницю спецтехніки.

Нагадаємо, у ніч проти 23 травня у Львові сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на залізниці. Пасажирський потяг, що прямував із Закарпаття до південного регіону країни, здійснив наїзд на молодого чоловіка. Від отриманих важких травм потерпілий помер на місці ще до приїзду медиків.