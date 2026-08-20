Обстріл Київщини 20 серпня: пошкоджено АЗС, склади й приватні будинки, є загиблий

Зруйнований росіянами будинок у Київській області внаслідок атаки у ніч на 20 серпня 2026 року

Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський та Броварський райони

Сьогодні, 20 серпня, російські війська завдали комбінованих ударів по мирному населенню Київської області. Унаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Київської області.

Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський та Броварський райони:

Бориспільщина : поранено шестеро громадян. Ворожими ударами пошкоджено 14 приватних будинків, вісім авто, складські приміщення та АЗС.

: поранено шестеро громадян. Ворожими ударами пошкоджено 14 приватних будинків, вісім авто, складські приміщення та АЗС. Броварський район: загинув 60-річний чоловік, ще двоє людей отримали тілесні ушкодження. Руйнувань зазнав промисловий обʼєкт.

Пожежа у будинку після атаки росіян на Київщину. 20 серпня 2026 року фото: Національна поліція України

Знищена автівка у Борисполі фото: Національна поліція України

На місцях влучань фіксуються пожежі фото: Національна поліція України

На місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати поліцейські, рятувальники та медики. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці документують наслідки атаки. За фактами вчинення воєнних злочинів слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, масована повітряна атака на Київ тривала усю ніч, майже дев'ять годин, на місцях можливих влучань та падіння уламків у столиці та на Київщині працюють екстрені служби.

За останніми даними, внаслідок чергового обстрілу у Києві загинули 12 людей. Ліквідація наслідків ворожих влучань і пошуково-рятувальні роботи у Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці досі тривають.

П'ятницю, 21 серпня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю.