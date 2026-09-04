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У Броварах після атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах після атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві
Над місцем влучання у Броварах здіймається стовп диму
фото: glavcom.ua

Жителів Броварів просять закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто

Вранці 4 вересня у районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті, місто затягує димом. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».

«Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила. Прохання закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто», – зазначив Сапожко.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежу у складському приміщенні вже ліквідували. 

Зауважимо, що у Києві та області триває повітряна тривога через загрозу нових ворожих БПЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі Київщини пошкоджено один з основних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні. Серед співробітників організації постраждалих немає.  

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Теги: обстріл Бровари Київщина

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