У Броварах після атаки виникла пожежа на промисловому підприємстві

Над місцем влучання у Броварах здіймається стовп диму

Жителів Броварів просять закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто

Вранці 4 вересня у районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті, місто затягує димом. Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, інформує «Главком».

«Внаслідок атаки виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Інформація щодо постраждалих станом на зараз не надходила. Прохання закрити вікна, оскільки дим від пожежі розповсюджується на місто», – зазначив Сапожко.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежу у складському приміщенні вже ліквідували.

Зауважимо, що у Києві та області триває повітряна тривога через загрозу нових ворожих БПЛА. Мешканців закликають залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі Київщини пошкоджено один з основних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні. Серед співробітників організації постраждалих немає.