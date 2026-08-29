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На Київщині після атаки постраждали шестеро людей, евакуйовано 165

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Київщині після атаки постраждали шестеро людей, евакуйовано 165
На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші необхідні служби
фото ілюстративне

Пожежі у п’яти приватних будинках та закладі харчування вже ліквідовано

У Бучанському районі Київської області тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Через масштабну пожежу вогонь поширився на приватні житлові будинки, з місця події евакуювали 165 людей, шестеро осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка

За словами Ткаченка, після атаки у Бучанському районі виникла масштабна пожежа. Вогонь поширився також на приватний житловий сектор.

Наразі пожежі у п’яти житлових будинках та одному закладі харчування вже ліквідовано. Роботи на місці події тривають.

Із небезпечної території евакуювали 165 людей. За останніми даними, внаслідок атаки постраждали шестеро осіб. Їм надають необхідну медичну допомогу.

На місці працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші необхідні служби. Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки удару та працювати над забезпеченням безпеки людей.

Тимур Ткаченко закликав мешканців Київської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару у Бучанському районі загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжувалася вибухами та детонацією. Через небезпечну ситуацію тимчасово перекривали рух на ділянці траси М-06 Київ – Чоп.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що після ворожого удару рятувальники працювали одразу на трьох локаціях у Бучанському районі. Надзвичайники ліквідовували пожежі та наслідки атаки, до робіт залучили необхідні сили й засоби ДСНС.

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Теги: пожежа Київщина рятувальники харчування Тимур Ткаченко

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