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Імовірний новий керівник Хору Верьовки вже звільнився з попереднього місця роботи

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Імовірний новий керівник Хору Верьовки вже звільнився з попереднього місця роботи
Вадим Яценко у квітні 2018 року переїхав з Києва до Львова та розпочав роботу у Львівській опері
фото: Вадим Яценко/Facebook

Вадим Яценко: «Я йду з театру. Далі – ще цікавіше!»

Заслужений артист України Вадим Яценко повідомив про звільнення з посади головного хормейстера Львівської опери. Ймовірно, натомість музикант очолить Національний заслужений академічний український народний хор імені Григорія Верьовки, про що «Главком» писав ще кількома днями раніше.

«Я йду з театру, але тепер театр ніколи не покине мене. Всіх люблю! Не плакати. Прийду – перевірю!» – написав сьогодні, 27 червня, Вадим Яценко на своїй фейсбук-сторінці і багатообіцяюче додав: «Далі – ще цікавіше!»

Диригент пригадав, як у квітні 2018 року переїхав з Києва до Львова та розпочав роботу у Львівській опері. На той момент йому було 24 роки. Вадим Яценко та його дружина Анастасія тоді чекали на дитину. Музикант зізнався: перші місяці в театрі було особливо складно.

«Різні люди тоді ще ходили по опері й, дивлячись на мої перелякані очі, розповідали, що у Львові просто немає людей, які могли б зробити цей хор кращим. Співаків нема! Та й узагалі – і так усе нормально. Як виявилося, треба було просто знати, де шукати», – пригадав Яценко.

Згодом, за його словами, в театрі стався переломний момент – перший концерт новоствореного камерного хору. «Єдина проблема полягала в тому, що в тому хорі не було з театру жодної людини. Але це ми теж виправили. Трохи згодом. Пішла нова кров, конкурси, купа прослуховувань», – зазначив хормейстер.

Одним із важливих етапів свого творчого шляху Яценко назвав роботу над оперою «Турандот», прем’єра якої відбулася у Львівській опері у 2020 році. Тоді, за його словами, музикознавець Юрій Чекан звернув увагу: хор значно виріс.

Яценко також подякував генеральному директору Львівської опери Василю Вовкуну за можливість професійного розвитку та назвав роки роботи в цьому театрі великою школою життя й мистецтва.

Як раніше писав «Главком», Міністерство культури України готується призначити нового керівника Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Ймовірним кандидатом на цю посаду є саме Вадим Яценка, стверджують джерела редакції на умовах анонімності. Сам Яценко відмовився коментувати цю інформацію «Главкому».

Як відомо, нині виконувачем обов’язків генерального директора та художнього керівника Хору Верьовки є Ігор Курилів. У минулому він був директором-розпорядникому цього ж колектику, а ще раніше директором концертних програм співачки Софії Ротару. У статусі виконувача обов’язків Курилів очолює хор уже понад чотири з половиною роки. За цей час Мінкульт так і не підписав із ним повноцінного контракту.

Напередодні появи інформації про звільнення Курилів дав велике інтерв’ю «Главкому». У ньому керівник колективу вперше прямо заговорив про проблеми національного колективу. Йшлося про вимушені неоплачувані відгули та малий порівняно з іншими художніми колективами такого рівня і статусу відсоток бронювання артистів-чоловіків. За словами джерел видання, саме оприлюднення інформації про ці проблеми могли спровокувати кадрові зміни.

У понеділок, 29 червня, о 12:30 відбудуться збори колективу Хору Верьовки, на яких буде представлено остаточне рішення Мінкульту.

До слова, Вадим Яценко також є художнім керівником Львівського муніципального хору «Гомін». Під його керівництвом «Гомін» несподівано прогримів на всю країну, стрімко комерціалізувався і нині активно гастролює та показує вражаючі касові результати. Як наслідок, торік Яценко отримав від президента почесне звання «Заслужений артист України».

Нагадаємо, художній керівник хору «Гомін» Вадим Яценко нещодавно став власником нового авто за понад $30 тис. – Peugeot 3008, 2025 року випуску. Автівку було придбано в салоні. було придбане в салоні. Вартість машини змінюється залежно від комплектації, але загалом охочим її придбати доведеться викласти $32-38 тис.

Оформлення авто на Вадима Яценка відбулося у квітні 2026 року. А вже через місяць стало відомо, що диригент є амбасадором французького автовиробника Peugeot. Тож, цілком можливо, що Вадим Яценко став власником авто у рамках їхньої співпраці.

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Теги: Мінкульт кадрові зміни машини театр артист концерт звільнення музикант Міністерство культури

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