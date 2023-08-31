«Фанати» російської історії піднімають голову. Наша задача – працювати з кожним

В нас немає часу на обурення

та інші емоції

Папа римський та кандидат у президенти США від республіканців Вівек Рамасвамі не можуть різнитися ще більше – за походженням, вихованням, поглядами та чим завгодно. Але вони говорять речі, які нам не подобаються – майже одночасно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Франциск каже про історичну «велич» Російської імперії, про спадщину Петра першого та Катерини другої. І закликає молодих росіян «бути гідними» цій спадщині. Рамасвамі готовий в разі свого обрання президентом США визнати окуповані території російськими і зняти з РФ санкції – начебто, щоб відірвати РФ від

Китаю. Два дуже різних випадки від двох дуже різних людей. Втім, їх об'єднує бажання говорити з Кремлем і росіянами «через нашу голову», позитивне або нейтральне сприйняття РФ через історію або геополітику.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І це значить, що ми не змогли до них «достукатися», як не змогли достукатися до багатьох інших, менш помітних. А ще це значить, що нам потрібна окрема стратегія, як з такими працювати – геополітичними «реалістами» або фанатами російської історії та величі. Адже з ними логіка «ми захищаємо вас, а ви маєте захистити нас» не працює. Наступний рік буде роком виборів в ЄС та США і «реалістів» буде все більше.

«Фанати» російської історії теж піднімають голову. Наша задача – непублічно працювати з кожним, хто щось значить на Заході, інакше ми швидко отримаємо блокуючу меншість, що буде заважати збільшенню і навіть збереженню рівня нашої підтримки. В нас немає часу на обурення та інші емоції, маємо його використати на спокійну та аргументовану – для них, а не тільки для нас, розмову.