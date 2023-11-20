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Британія повідомила, скільки українських дітей перебуває у «таборах перевиховання» РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія повідомила, скільки українських дітей перебуває у «таборах перевиховання» РФ
Діти займають перше місце у плані Путіна зі знищення України
колаж: vechirniy.kyiv.ua

Не менше 11 тис. українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії

Російські окупанти помістили вже понад 10 тисяч українських дітей у свої «табори перевиховання». Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

«За наявними даними, не менше 11 тис. українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від домівки», – наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою. При цьому в Міноборони зазначають, що такі дані наведено в доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.

Як заявив ексуповноважений з прав дитини, засновник і керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба, президент РФ Володимир Путін має на меті позбавити Україну дитячого населення – це частина плану диктатора.

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Теги: окупанти путін Велика Британія діти війна

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