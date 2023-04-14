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Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Америка може виправити свою історичну помилку

glavcom.ua
Шантаж Кремля стимулює появу західного ТЯО в Україні

Якщо Вашингтон визнає геополітичну помилку Клінтона, тепер він може її виправити

Нещодавно колишній президент США Клінтон зі жалем зізнався, що позбавлення України ядерного потенціалу, на початку її Незалежності, була великою геополітичною помилкою, яка зрештою призвела до віроломного нападу путінської Росії на Україну.

Більше того, під час російсько-української війни, одним із головних механізмів тиску на Україну та Захід, були не військово-політичні успіхи Кремля на фронті, а ядерний шантаж.

Якщо Вашингтон визнає геополітичну помилку колишнього президента США Клінтона, тепер він може її виправити. Особливо після розміщення російської тактичної ядерної зброї (ТЯО) у Білорусі та перманентного ядерного шантажу Кремлем усього світу.

Навіть самовпевненому Пекіну не сподобалося використання ядерного шантажу Москвою та розповзання завдяки Путіну ядерної зброї по Європі.

Розміщення російського ТЯО у Білорусі стимулює появу західного ТЯО в Україні для нейтралізації ядерного шантажу Кремля.

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Джерело
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Теги: США ядерна зброя Україна

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