Візит у Пекін. Макрону критично потрібен успіх

Чим менше солідарності всередині Заходу, тим для Китаю краще

Макрону критично потрібен успіх на фоні протестів французів проти пенсійної реформи. Успіх у сфері внутрішньої політики поки не проглядається, тому без зовнішньої ніяк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогоднішіній візит Макрона в Пекін це для нього шанс. Для нас теж, але також і низка ризиків. Макрон їде не один - він запросив президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен. Мета зрозуміла – Макрон хоче говорити від імені Європи.

Китай це більш, ніж влаштовує – йому не подобається колективний Захід і те, що наша війна з РФ власне його вперше за багато років зміцнила. Китай впевнений, що змагання зі США розгортається, але зовсім не хоче, щоб це було змагання з колективним Заходом. Чим менше солідарності всередині Заходу, тим для Китаю краще.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Власне, як і для Путіна. А для нас – з точністю до навпаки. Вести із Сі розмови про геополітику, звісно, можна і навіть потрібно. Розуміючи, що Китай розуміє мову балансу сили і ніяку іншу.

На фоні поїздки президента Тайваню в США і зустрічі зі спікером Конгресу з прогнозовано роздратованою реакцією Китаю у Макрона є вибір: грати «окрему європейську» карту або «західну». Від торгівлі до безпеки, адже Австралія вибрала американські атомні підводні човни замість французьких і з цього почалася співпраця США, Австралії та Великобританії навколо стримування Китаю, щонайменше формально.

Тому спокуса зіграти «європейську» карту є. Говорити із Сі годинами як з Путіним не вдасться. І це теж добре.