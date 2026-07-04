Трамп і Зеленський провели телефонну розмову: про що говорили

Зеленський: домовилися продовжити розмову особисто на саміті НАТО в Анкарі

Президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову у День незалежності Сполучених Штатів, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи завершення війни та подальшу співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Зеленський розповів, що розмова з Трампом була доброю, і привітав американського президента та всіх американців із 250-річчям незалежності США. За словами глави держави, Україна вдячна Сполученим Штатам за всю надану допомогу – від «джавелінів» і «петріотів» до політичної підтримки, і цінує те, що Америка підтримує Київ у захисті його незалежності.

За словами президента, він і Трамп обговорили поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. Зеленський висловив переконання, що є реальна перспектива завершити війну, і рішучість США матиме вирішальне значення для цього процесу.

Лідери домовилися продовжити розмову особисто під час саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі. Раніше президент підтверджував, що очолить українську делегацію на цій зустрічі Альянсу, куди його запросив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Зустріч у Туреччині стане для Зеленського черговою нагодою поговорити з Трампом віч-на-віч після їхньої розмови на полях саміту G7 у Франції наприкінці червня.

Це вже не перший телефонний контакт президентів цього літа. Востаннє Зеленський і Трамп спілкувалися телефоном 14 червня, коли український лідер привітав американського колегу з 80-річчям, а сторони обговорили ідеї щодо подальших перемовин напередодні саміту G7.

Наприкінці розмови Зеленський подякував особисто та побажав Сполученим Штатам подальшого процвітання.

«Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», – зазначив Зеленський.

Батьківщину-Мати підсвітили у кольорах американського прапору. фото: Офіс Президента України

«Дякую, Америко! Дякую, пане Президенте! З Днем незалежності! Бажаю Америці подальшого процвітання і тільки успіхів», – написав президент у своєму зверненні.

Нагадаємо, сьогодні ж, 4 липня, Зеленський привітав Сполучені Штати з 250-річчям незалежності, окремо подякувавши за системи протиповітряної оборони Patriot, які захищають українців від російських обстрілів. У привітанні президент також процитував рядки Декларації незалежності США про рівність людей та природні права на життя і свободу, наголосивши, що ці цінності є спільним орієнтиром для України та Америки й сьогодні.