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Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан закликав зупинити бойові дії у двох критичних сферах
скриншот з відео

Анкара пропонує почати з найважливішого: припинити удари по енергетиці та забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі

Туреччина виступила з новою ініціативою щодо припинення війни між Україною та Росією. Анкара пропонує сторонам запровадити частковий мораторій на бойові дії у двох ключових сферах, якщо повного припинення вогню наразі досягти неможливо. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву посадовця.

За його словами, головною метою Анкари залишається повне завершення війни, однак проміжним кроком може стати припинення ударів по найбільш чутливих напрямках.

«Якщо це неможливо, можна оголосити мораторій на бойові дії в кількох критично важливих сферах, що мають значення як для України, так і для Росії, а також для всіх країн», – зазначив Фідан.

За словами турецького міністра, йдеться насамперед про припинення атак у Чорному морі та по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Під час візиту до Києва Фідан також провів переговори з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Сторони обговорили двосторонню співпрацю, міжнародний порядок денний, мирні ініціативи, роль США та Європи у врегулюванні війни, а також українські пропозиції щодо досягнення справедливого миру.

Сибіга наголосив, що Туреччина вже тривалий час відіграє важливу роль у мирному процесі, та висловив сподівання, що її потенціал і надалі сприятиме дипломатичним зусиллям.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана орденом «За заслуги». Як повідомляв «Главком», відповідний указ глава держави підписав за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-турецького співробітництва, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

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Теги: Туреччина переговори Україна росія

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