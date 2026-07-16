Зеленський нагородив главу МЗС Туреччини

Хакан Фідан є міністром закордонних справ Туреччини

Нагорода вручається за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №611/2026.

За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України Зеленський постановив:

Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня

Фідана Хакана – міністра закордонних справ Турецької Республіки.

Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Джаміч Аніцу – Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Хорватія в Україні;

Дорхаута Алле Таммо Сітсе — Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Нідерланди в Україні.

Також 16 липня президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру.