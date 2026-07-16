Зеленський нагородив главу МЗС Туреччини
Нагорода вручається за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №611/2026.
За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України Зеленський постановив:
Нагородити орденом «За заслуги» ІІ ступеня
- Фідана Хакана – міністра закордонних справ Турецької Республіки.
Нагородити орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
- Джаміч Аніцу – Надзвичайного і Повноважного посла Республіки Хорватія в Україні;
- Дорхаута Алле Таммо Сітсе — Надзвичайного і Повноважного посла Королівства Нідерланди в Україні.
Також 16 липня президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру.
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