Ердоган закликав Україну та Росію до переговорів у Туреччині

Ердоган знову запропонував Туреччину для мирних переговорів України та РФ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова знову стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та Росією. Про це він сказав за підсумками саміту НАТО в Анкарі, пише «Главком».

За словами турецького лідера, під час саміту учасники приділили значну увагу війні в Україні, яка триває вже п'ятий рік. «Тепер ця війна, спрямована на виснаження, перетворилася на машину для різанини, щомісяця забираючи десятки тисяч життів», – заявив Ердоган.

Президент Туреччини наголосив, що Анкара від самого початку повномасштабної війни виступає за дипломатичне врегулювання конфлікту. «Цю нашу позицію добре знають і Володимир Зеленський, і Володимир Путін», – сказав він.

Ердоган також повторив пропозицію провести переговори між сторонами на території Туреччини.

«Сьогодні я знову хотів би звернутися із наступним закликом. У справедливого миру немає переможців. Повторюю, що ми готові знову зібратися в Туреччині», – наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, Туреччина вже неодноразово виступала посередником у переговорах між Україною та Росією.

Напередодні глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для делегацій України та РФ, щоб відновити дипломатичний процес врегулювання війни.

У квітні 2026 року Україна звернулася до Туреччини за допомогою в організації зустрічі президента Зеленського та диктатора Путіна, з можливою участю турецького і американського лідерів Ердогана і Трампа.