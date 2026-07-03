Банкова повідомила, чи буде санкційна відповідь ЄС на закупівлю Росією нафтопродуктів

Україна шукає механізми, які дозволили б створити санкційні наслідки для компаній або держав, що постачають нафтопродукти Росії

Україна вже провела переговори з головою Європейської комісії щодо посилання санкційного тиску на РФ

Європейський Союз обговорює можливість запровадження нових санкційних механізмів у відповідь на закупівлю Росією нафтопродуктів за кордоном. Про це під час зустрічі з журналістами заявив радник-уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Вчора (2 липня – «Главком») ми обговорили з головою Європейської комісії можливу санкційну реакцію на факт, що Росія почала купувати нафтопродукти», – сказав Власюк.

Уповноважений президента пояснив, що чинні санкції переважно спрямовані на обмеження експорту російських нафтопродуктів. Однак нині Росія дедалі частіше сама виступає покупцем такої продукції.

За словами Власюка, українська сторона шукає механізми, які дозволили б створити санкційні наслідки для компаній або держав, що постачають нафтопродукти Росії.

Крім того, у Брюсселі тривають консультації щодо можливих нових санкцій у відповідь на проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Власюк також пояснив механізм підготовки нових санкційних пакетів ЄС. Він заначив: Україна позитивно оцінює готовність Євросоюзу оперативно реагувати на масовані російські удари, одразу оголошуючи про підготовку нових санкцій. Водночас їхнє юридичне оформлення зазвичай триває один-два тижні через внутрішні процедури ЄС, але сам сигнал про неминучість санкцій надсилається практично відразу після атаки. Україна також хотіла б, щоб такого підходу дотримувалися й інші міжнародні партнери.

Як повідомляв «Главком», глава європейської дипломатії Кая Каллас запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Таку заяву вона зробила після ракетного удару Росії по Києва, який забрав життя 30 мирних людей.