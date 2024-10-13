Що стало причиною відміни Рамштайну?

«Захід (у погодженні з Україною) має визначитись щодо підходів та покроковості руху до миру, цілісного бачення»

17-18 жовтня у Брюсселі обговорюватиметься тема стратегії Альянсу щодо Росії

Згодна з тими, хто допускає, що серед причин перенесення Рамштайну 12 жовтня, були (окрім урагану в США в останні передвиборчі тижні) й геополітичні. Можливо, Близький Схід, щодо якого (розвитку подій і масштабів/таймінгу реагування на них) позиції ключових лідерів дещо відрізняються/ще погоджуються.

Не Україна, думаю, стала причиною відміни Рамштайну. Бо, по-перше, досить швидко вдалося організувати двосторонні зустрічі (президента України з лідерами Великої Британіі, Франції, Італії, Німеччини, генсеком НАТО, а значить була готовність). І, по-друге, прозвучала інформація про можливе публічне обговорення нашого мирного плану на днях уже в Україні (який попередньо якраз проговорювався під час зустрічей).

Але це, звісно, не знімає самої суті, складності та проблематики ситуації, коли Захід (у погодженні з Україною) має визначитись щодо підходів та покроковості руху до миру, цілісного бачення.

Це, перш за все, проявлятиметься в балансі та співвідношенні військових та гео/політичних безпекових рішень (зокрема, теми юридичного руху до НАТО чи іншого безпекового формату за наявності частини окупованих територій; якраз 17-18 жовтня у Брюсселі обговорюватиметься тема стратегії Альянсу щодо Росії, ясно що у привʼязці до війни та, можливо, більшої визначеності щодо України).

Два рівні – однаково важливі. Якійсь військові дії неможливо компенсувати політичними, економічними чи дипломатичними, а якісь – так, і потрібно. Це і є цілісне бачення, якщо буде погоджене бачення дій та цілей на цих двох рівнях.