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Ключового російського пропагандиста прибрали з ефіру федерального каналу

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Ключового російського пропагандиста прибрали з ефіру федерального каналу
У 2000-х роках пропагандист був ведучим телеканалу ICTV, який належить бізнесмену Віктору Пінчуку
фото з відкритих джерел

Кисельов вів «Вести недели» близько 14 років, але останнім часом регулярно конфліктував зі співробітниками програми

Російського пропагандиста Дмитра Кисельова прибрали з посади ведучого програми «Вести недели» на федеральному телеканалі «Россия 1», де він працював більше 14 років. За даними російських ЗМІ, причиною стали не рейтинги програми, а конфлікт Кисельова з керівництвом Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії (ВДТРК), пише «Главком».

За інформацією джерел видання, останнім часом Кисельов регулярно конфліктував зі співробітниками програми, через що кілька працівників звільнилися. Зрештою ведучий вступив у конфлікт із генеральним директором ВДТРК Олегом Добродєєвим.

Як стверджують журналісти, Добродєєв поскаржився на Кисельова Олексію Громову – першому заступнику глави адміністрації президента РФ та куратору державної пропаганди. Після цього Кисельова вирішили не звільняти повністю, але забрали в нього програму, де він мав значний вплив.

При цьому Кисельов зберіг посаду генерального директора державного інформаційного агентства «Россия сегодня». Тобто йдеться не про повне звільнення пропагандиста з російської державної медіасистеми. Версію про те, що причиною рішення не стало падіння популярності програми, видання підкріплює даними Mediascope. Середній рейтинг «Вестей недели» у квітні 2024 року становив 4,3, а у квітні 2026-го – 4,1. Показник знизився, однак різкого обвалу аудиторії програми не зафіксували. Тому причиною називають саме конфлікт між двома пропагандистами

Кисельов вів «Вести недели» близько 14 років – із 2012 року. Влітку 2026 року його на посаді ведучого змінив Євген Попов. Сам Кисельов має продовжити роботу на «Россия 1» з авторською програмою «Кисельов».

До переходу на російське телебачення Дмитро Кисельов працював в Україні. У 2000 році його запросили працювати в Україну. Нагадаємо, Кисельов працював у часи Кучми на каналі мільярдера Пінчука ICTV. Йому запропонували прямо таки «космічний контракт». Це були настільки великі гроші, що він навіть не наважився назвати цифру.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов колись заявляв, що любить Україну
Російський пропагандист Дмитро Кисельов колись заявляв, що любить Україну
фото: X/NazarKhomiv

Зокрема, Кисельов разом із Миколою Княжицьким вів програму «Україна, Європа, Росія», присвячену політичним та міжнародним темам. Після завершення роботи в Україні Кисельов продовжив кар’єру в російських державних медіа, де згодом став одним із найбільш відомих рупорів кремлівської пропаганди.

Нині Кисельов залишається генеральним директором МІА «Россия сегодня» – російського державного медіахолдингу, який об’єднує низку пропагандистських ресурсів.

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Теги: росія політика пропагандист

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