Масована атака на Київ, Енгельс під ударом дронів: головне за ніч 8 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 вересня 2026 року

Ніч на 8 вересня відзначилася масованим балістичним ударом по Києву – пожежі в кількох районах, шестеро постраждалих. Одночасно дрони вдарили по стратегічному аеродрому Енгельс і НПЗ у Саратові. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 4 вересня.

Путін відповів на мирний план ударом по Києву: шестеро поранених, пожежі в кількох районах

У ніч на 8 вересня Росія завдала масованого балістичного удару по Києву. Удари зафіксували в кількох районах: у Солом'янському впали уламки на житлові будинки й спалахнуло складське приміщення, у Голосіївському горів навчальний заклад, у Подільському – гаражі та автомобілі, у Дарницькому пошкоджено автівки та нежитлові будівлі. Загалом постраждали шестеро: трьох госпіталізовано, трьом допомогли амбулаторно.

фото: соцмережі

Енгельс під атакою: вибухи у Саратові, під ударом аеродром і НПЗ

Безпілотники атакували стратегічний аеродром Енгельс у Саратовській області – базу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160, які завдають ракетних ударів по Україні. Одночасно під удар потрапив місцевий НПЗ – у Саратові лунали потужні вибухи.

Генпрокурор Кравченко оголосив про відставку

Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України.

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