Донька легендарної російської фігуристки звинуватила матір у домашньому насильстві

У родині дворазової олімпійської чемпіонки Грищук стався гучний скандал

Легендарну радянську та російську фігуристку Оксану Грищук отримала звинувачення у домашньому насильстві. Як інформує «Главком», з відповідною заявою виступила дочка дворазової олімпійської чемпіонки у танцях на льоду Скайлер Марі Грейс Грищук.

Скайлер народилася 19 серпня 2002 року у США. Її батько – американський фітнес-інструктор Джефф, проте стосунки з ним у Оксани тривали недовго. Оксана самостійно виховувала Скайлер.

У неділю, 26 липня, Скайлер Марі Грейс опублікувала відверте звернення в соцмережах.

«Ніколи не уявляла, що мені доведеться поділитися таким потаємним, адже я зберігала це таємно так багато років. Але я все ж таки подала заяву про домашнє насильство щодо своєї матері Оксани Грищук після фактів фізичного та емоційного насильства та психологічної травми.

Це було неймовірно тяжке рішення. Якщо ви стикалися з проявами жорстокості в сім'ї або переживали подібні ситуації, я з вдячністю вислухаю вас. Дякую всім, хто підтримував мене весь цей час», – написала Скайлер.

54-річна Грищук виступала у спортивних танцях на льоду у парі з Євгеном Платовим. Вона – дворазова олімпійська чемпіонка (1994, 1998 роки), чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи.

Нагадаємо, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.