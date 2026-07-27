Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Донька легендарної російської фігуристки звинуватила матір у домашньому насильстві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Донька легендарної російської фігуристки звинуватила матір у домашньому насильстві
У неділю, 26 липня, Скайлер Марі Грейс опублікувала відверте звернення в соцмережах

У родині дворазової олімпійської чемпіонки Грищук стався гучний скандал

Легендарну радянську та російську фігуристку Оксану Грищук отримала звинувачення у домашньому насильстві. Як інформує «Главком», з відповідною заявою виступила дочка дворазової олімпійської чемпіонки у танцях на льоду Скайлер Марі Грейс Грищук.

Скайлер народилася 19 серпня 2002 року у США. Її батько – американський фітнес-інструктор Джефф, проте стосунки з ним у Оксани тривали недовго. Оксана самостійно виховувала Скайлер.

У неділю, 26 липня, Скайлер Марі Грейс опублікувала відверте звернення в соцмережах.

«Ніколи не уявляла, що мені доведеться поділитися таким потаємним, адже я зберігала це таємно так багато років. Але я все ж таки подала заяву про домашнє насильство щодо своєї матері Оксани Грищук після фактів фізичного та емоційного насильства та психологічної травми.

Це було неймовірно тяжке рішення. Якщо ви стикалися з проявами жорстокості в сім'ї або переживали подібні ситуації, я з вдячністю вислухаю вас. Дякую всім, хто підтримував мене весь цей час», – написала Скайлер.

54-річна Грищук виступала у спортивних танцях на льоду у парі з Євгеном Платовим. Вона – дворазова олімпійська чемпіонка (1994, 1998 роки), чотириразова чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи.

Нагадаємо, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: домашнє насильство фігурне катання росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: сторінка в Instagram Ноа Крігера
Ексчлен німецької партії анонсував новий батальйон РФ з девізом СС
16 липня, 23:22
Після FPV-дронів на фронті з'явиться нова загроза
Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
15 липня, 19:55
До санкційного списку увійшли відповідальні за смерть журналістки Вікторії Рощиної
Катування та масові вбивства: ЄС ввів жорсткі санкції проти катів з Оленівки та Таганрога
14 липня, 08:55
Українські дрони обвалили переробку нафти в Росії до антирекорду
Росія втратила рекордні обсяги переробки нафти через атаки ЗСУ
13 липня, 17:20
До Омського НПЗ безпілотникам довелося долати майже 2400 км в обхід систем ППО
Дрони дісталися Сибіру: для України не залишилось недосяжних цілей
11 липня, 07:30
У невеликому селі удар забрав життя майже кожного шостого мешканця
Трагедія в селі Гроза: слідство встановило весь ланцюг наказу про вбивство цивільних
11 липня, 05:15
В Росії вже фіксують ознаки прихованої підготовки до нового призову
Путін оголосить мобілізацію лише за одної умови – аналітик
4 липня, 06:35
Генштаб пояснив мету нового фейку Росії
Генштаб спростував фейк РФ про «удар ЗСУ» по білоруському автобусу
2 липня, 17:45
Росіяни запасаються пальним та перепродають його
Губернатор Іркутської області попросив силовиків розібратися з росіянами, які перепродують пальне
28 червня, 06:57

Новини

Арбітр фіналу Чемпіонату світу 2026 ухвалив несподіване кар'єрне рішення
Арбітр фіналу Чемпіонату світу 2026 ухвалив несподіване кар'єрне рішення
Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
Чемпіон НБА, якого поліція затримувала більше 30 разів, знову опинився під вартою
Легіонер збірної України уникнув важкої травми коліна – журналіст
Легіонер збірної України уникнув важкої травми коліна – журналіст
Донька легендарної російської фігуристки звинуватила матір у домашньому насильстві
Донька легендарної російської фігуристки звинуватила матір у домашньому насильстві
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала третьої поразки на Чемпіонаті Європи
Збірна України з баскетболу U-18 зазнала третьої поразки на Чемпіонаті Європи
«Динамо» направило в УЄФА звернення через демонстрацію фанатами ПАОК прапора Росії
«Динамо» направило в УЄФА звернення через демонстрацію фанатами ПАОК прапора Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
126K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
122K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
109K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
107K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Сьогодні, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Сьогодні, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
24 липня, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua