Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті

Командування Сил підтримки ЗСУ навело статистику використання хімічних речовин росіянами

Російська армія систематично використовує небезпечні хімічні речовини у війні проти України. Інформація та статистика використання міститься на сторінці Командування Сил підтримки ЗСУ в Facebook.

Лише у вересні цього року російські окупаційні війська 250 разів використовували боєприпаси, оснащені небезпечними хімічними речовинами, проти Сил оборони України.

За інформацією Командування Сил підтримки ЗСУ у Facebook, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які зазвичай призначені для розгону заворушень і заборонені для використання у війні. Крім того, російські війська застосовували боєприпаси з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу.

К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії. РГ-Во – ручна хімічна граната російського виробництва. Активна речовина – хлорацетофенон (CN) або 2-хлоробензальмалононітрил (CS).

Зазначається, що з початку повномасштабної війни українські підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки зафіксували численні випадки використання хімічних речовин. Станом на 24 вересня, відомо про 4228 випадків застосування таких боєприпасів.

«Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення», – повідомили ЗСУ.

Використання хімічної зброї заборонено міжнародними угодами, зокрема Конвенцією про заборону хімічної зброї (1997), яка забороняє розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічних засобів. Хімічна зброя вважається засобом масового знищення і її використання може призвести до серйозних гуманітарних наслідків, включаючи тривалі фізичні та психічні ураження для постраждалих. Порушення цієї заборони викликає міжнародний осуд і може призвести до санкцій або військових дій проти агресора.

Нагадаємо, українське Міністерство закордонних справ стурбоване тим фактом, що росіяни використовують найманців із Африки у війні проти України, адже вони тим самим дестабілізують ситуацію у різних африканських країнах.

До слова, Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що на тлі української операції на Курщині Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України.