Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Росіяни активно використовують хімічні речовини на фронті
фото з відкритих джерел

Командування Сил підтримки ЗСУ навело статистику використання хімічних речовин росіянами

Російська армія систематично використовує небезпечні хімічні речовини у війні проти України. Інформація та статистика використання міститься на сторінці Командування Сил підтримки ЗСУ в Facebook

Лише у вересні цього року російські окупаційні війська 250 разів використовували боєприпаси, оснащені небезпечними хімічними речовинами, проти Сил оборони України.

За інформацією Командування Сил підтримки ЗСУ у Facebook, йдеться про боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які зазвичай призначені для розгону заворушень і заборонені для використання у війні. Крім того, російські війська застосовували боєприпаси з небезпечними хімічними сполуками невстановленого типу.

К-51 – радянська ручна аерозольна «сльозогінна» граната нелетальної дії.

РГ-Во – ручна хімічна граната російського виробництва. Активна речовина – хлорацетофенон (CN) або 2-хлоробензальмалононітрил (CS).

Зазначається, що з початку повномасштабної війни українські підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної розвідки зафіксували численні випадки використання хімічних речовин. Станом на 24 вересня, відомо про 4228 випадків застосування таких боєприпасів.

«Цим РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення», – повідомили ЗСУ.

Використання хімічної зброї заборонено міжнародними угодами, зокрема Конвенцією про заборону хімічної зброї (1997), яка забороняє розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічних засобів. Хімічна зброя вважається засобом масового знищення і її використання може призвести до серйозних гуманітарних наслідків, включаючи тривалі фізичні та психічні ураження для постраждалих. Порушення цієї заборони викликає міжнародний осуд і може призвести до санкцій або військових дій проти агресора.

Нагадаємо, українське Міністерство закордонних справ стурбоване тим фактом, що росіяни використовують найманців із Африки у війні проти України, адже вони тим самим дестабілізують ситуацію у різних африканських країнах. 

До слова, Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Нагадаємо, речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій заявив, що на тлі української операції на Курщині Росія передислокувала деякі свої підрозділи із Запорізької та Херсонської областей на півдні України. 

Читайте також:

Теги: росія зброя армія граната статистика боєприпаси Facebook хімічна зброя росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни частіше використовують дешеві БпЛА
Ігнат повідомив, що використовує Росія під час атак на Україну, окрім «шахедів»
5 жовтня, 13:34
Четверо людей загинули у Кривому Розі через атаку РФ
У Кривому Розі 30 вересня оголошено днем жалоби
28 вересня, 13:11
Алішер Усманов приймає нагороду від російського диктатора Володимира Путіна
Суд конфіскував активи російського олігарха Усманова на 2 млрд грн
26 вересня, 14:57
Росіян все частіше виключають із міжнародних організацій
Радбез ООН боїться виганяти РФ, а її виключили з третьої міжнародної організації омбудсменів – Лубінець
26 вересня, 04:26
21 вересня школярі проникли на авіабазу
В Омську двоє школярів спалили гелікоптер Мі-8
23 вересня, 16:22
Триває 941-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 21 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
21 вересня, 08:12
Внаслідок обстрілу Кривогу Рогу понад два десятки осель пошкоджені
Обстріл Кривогу Рогу та вибухи в Росії: головне за ніч
21 вересня, 07:43
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
ЄС продовжив санкції проти Росії, Україна оголосила демарш Монголії. Головне за 12 вересня
12 вересня, 21:00
Навчання російських військових триватиме до 16 вересня
Росія та Китай розпочали спільні військово-морські навчання
10 вересня, 15:38

Події в Україні

Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Партизани «АТЕШ» знайшли арсенал Чорноморського флоту росіян
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, які заборонені речовини використовує РФ на фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 9 жовтня 2024 року
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці
На Дніпропетровщині стався землетрус: перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Російський план закінчення війни в Україні: Лавров оголосив цілий список вимог
72K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 жовтня: ситуація на фронті
23K
Військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт
11K
Поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців
8875
У Києві перекрито рух автотранспорту Південним мостом
8697
День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках

Новини

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни заявили про збиття 16 безпілотників над Білгородщиною та Чорним морем 
Вчора, 10:06
Вхід росіян в Торецьк, натяки про перемовини з РФ та ядерні залякування КНДР: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 06:00
8 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Міжнародний день лікаря: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 жовтня, 10:44

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua