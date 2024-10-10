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Гендиректор «Укрпошти» розповів, скільки повісток вже передано у доставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гендиректор «Укрпошти» розповів, скільки повісток вже передано у доставку
Листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів чи сповіщень про штрафи за порушення правил дорожнього руху
фото з відкритих джерел

Гендиректор «Укрпошта» переконує, що особисті дані отримувачів повісток захищені, а процес «чітко контролюється та моніториться»

«Укрпошта» вже займається доставкою 20 тисяч повісток від територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки для військовозобов'язаних громадян. Таку цифру озвучив в інтерв'ю «Українському радіо» гендиректор компанії Ігор Смілянський

За його словами, ці листи нічим не відрізняються від судових повісток, документів чи сповіщень про штрафи за порушення правил дорожнього руху. 

Якість доставки, за словами пана Смілянського, «відповідає якості адреси, вказаної у системі «Резерв+» чи «Оберіг». Одну з повісток військовозобов'язаний точно не зможе отримати у рідному місті, адже зазначив Мелітополь». Проте, як сподіваються в «Укрпошті», «завдяки Збройним Силам рано чи пізно зможемо це зробити». 

Гендиректор переконує, що особисті дані отримувачів захищені, а процес «чітко контролюється та моніториться».

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. Про це йдеться в урядовій постанові №1147. Так, рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном.

 

 


 

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Теги: повістка Ігор Смілянський Укрпошта Україна мобілізація

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