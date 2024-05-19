Після нічної атаки призупинив роботу НПЗ у Краснодарському краї

На території заводу у Слов'янську-на-Кубані вночі впали шість безпілотників

Нафтопереробний завод (НПЗ) у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ призупинив роботу після нічної атаки дронів. Про це повідомив директор із комплексної безпеки групи компаній Труднєв у коментарі російському «Інтерфаксу».

«Прильоти були. Завод зараз зупинений. Збиток рахуємо, працюють силові відомства», – сказав Труднєв.

За його словами, наразі не зрозуміло, коли НПЗ відновить роботу.

Очільник Слов'янського району Кубані Синяговський у своєму Telegram уточнив, що на території заводу вночі впали шість безпілотників. Мовляв, про руйнування чи постраждалих наразі невідомо.

Нагадаємо, що в ніч на 19 травня дрони атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Також, за даними ЗМІ, під удар потрапив місцевий аеродром.

Крім того, в ніч проти 19 травня у Виборзі Ленінградської області РФ пролунали вибухи. Згодом почалася пожежа в районі місцевої нафтобази.

За даними міноборони країни-агресорки РФ, уночі ворожою ППО нібито було знищено дев'ять ракет Atacms та один БпЛА над територією Криму, три БпЛА – над Білгородською областю, 57 БпЛА знищено та перехоплено над територією Краснодарського краю.