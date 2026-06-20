Ексзаступник Нацполіції закликав українців не поспішати з поверненням нагород Польщі

Аброськін закликав не руйнувати діалог між Києвом і Варшавою

В’ячеслав Аброськін заявив, що політичні суперечки не повинні перекреслювати роки підтримки України з боку польського народу

Колишній перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін висловився проти хвилі повернення польських державних нагород українськими посадовцями. На його думку, такі кроки можуть ускладнити відносини між Києвом і Варшавою та принести вигоду лише Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Fecebook.

Аброськін зазначив, що не підтримує рішення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги повернути польську державну нагороду після рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.

скриншот із Fscebook

Водночас він підкреслив, що розуміє мотиви такого кроку. За словами колишнього правоохоронця, багато українців сприймають орден Білого Орла, вручений Зеленському, не лише як нагороду главі держави, а й як символ визнання боротьби всього українського народу за свободу та незалежність.

Водночас Аброськін наголосив, що дипломатія передбачає збереження каналів спілкування навіть у періоди серйозних суперечностей між державами.

На його думку, демонстративне повернення державних нагород може розглядатися не лише як принципова позиція, а й як крок, який здатний ускладнити подальший діалог між Україною та Польщею.

Колишній заступник голови Нацполіції також повідомив, що сам має польську державну нагороду, отриману від президента Польщі Анджея Дуди, однак повертати її не планує.

«Для мене це знак визнання моїх конкретних заслуг перед польською державою та польським народом, за які мене було відзначено», – зазначив він.

Аброськін наголосив, що польський народ зробив надзвичайно багато для України з перших днів повномасштабної війни та продовжує підтримувати українців уже п’ятий рік поспіль.

Він закликав не забувати про спільні інтереси двох держав та не допустити погіршення відносин через політичні суперечки.

«Історія все розставить на свої місця. А от від взаємних образ і конфліктів буде гірше і Україні, і Польщі. У цей час наш спільний ворог – Росія – буде лише аплодувати кожному новому непорозумінню між нашими народами», – заявив Аброськін.

Нагадаємо, раніше про відмову від польських державних нагород оголосили керівник Офісу президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та посол України в Польщі Василь Боднар. Усі вони пояснили свої рішення реакцією на дії президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського.