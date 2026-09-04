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Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росіяни цілилися дроном у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
Ворожий дрон був спрямований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада
фото: ОП

Очільник Служби безпеки внаслідок російської атаки не постраждав

Російські війська сьогодні завдали удару по будівлі Центрального управління Служби безпеки України. Ворожий безпілотник був цілеспрямовано скерований у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

У Службі безпеки наголосили, що росіянам не вдалося досягти своєї мети – Поклад унаслідок атаки не зазнав ушкоджень. Водночас будівля Центрального управління СБУ зазнала пошкоджень. У спецслужбі запевнили, що її відновлять.

Також у СБУ пообіцяли відповісти на російську атаку посиленням роботи проти ворога. «Росіяни отримають болючу відповідь на свої удари – ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів», – заявили у Службі безпеки.

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Нагадаємо, після російської атаки президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь. Після доповіді Олександра Поклада глава держави заявив, що географію майбутньої відповіді вже визначено. Водночас конкретних деталей президент не розкрив. За його словами, час для проведення операції оберуть так, «щоб був результат».

На удар також відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він назвав атаку на штаб-квартиру СБУ серйозною ескалацією та наголосив, що Москва завдала удару на тлі чергових спроб досягти миру, вкотре продемонструвавши своє справжнє ставлення до дипломатії.

Сибіга також звернув увагу, що неподалік від місця удару розташований Софійський собор – об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який через атаку опинився під загрозою. Міністр закликав міжнародних партнерів засудити російський удар і посилити тиск на режим Володимира Путіна, а ЮНЕСКО – активізувати зусилля для захисту української культурної спадщини.

 

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Теги: СБУ дрон Олександр Поклад війна

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